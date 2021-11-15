西濱快速道路清水段北上147.3K，15日中午12時許發生2部大貨車擦撞事故。（民眾提供／陳淑娥台中傳真）
西濱快速道路清水段北上147.3K，15日中午12時許發生2部大貨車擦撞事故。（民眾提供／陳淑娥台中傳真）
西濱快速道路清水段北上147.3K，15日中午12時許發生2部大貨車擦撞事故。（民眾提供／陳淑娥台中傳真）
西濱快速道路清水段北上147.3K，15日中午12時許發生2部大貨車擦撞事故。（民眾提供／陳淑娥台中傳真）

台中市西濱快速道路清水段北上147.3K，15日中午12時許發生2部大貨車擦撞事故，其中一部車翻車後輪胎散落車道，該起事故佔用西濱全線車道，兩名駕駛分別輕傷，目前全線無法通行，警方派員先行疏導車流下梧棲匝道，並聯繫工務段進行清除，肇事原因正在調查中。

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