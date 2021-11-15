西濱清水段2貨車擦撞翻覆 驚悚照曝光 北上全線封閉 13:322021/11/15 中時 陳淑娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 西濱快速道路清水段北上147.3K，15日中午12時許發生2部大貨車擦撞事故。（民眾提供／陳淑娥台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 西濱快速道路清水段北上147.3K，15日中午12時許發生2部大貨車擦撞事故。（民眾提供／陳淑娥台中傳真） 西濱快速道路清水段北上147.3K，15日中午12時許發生2部大貨車擦撞事故。（民眾提供／陳淑娥台中傳真） 台中市西濱快速道路清水段北上147.3K，15日中午12時許發生2部大貨車擦撞事故，其中一部車翻車後輪胎散落車道，該起事故佔用西濱全線車道，兩名駕駛分別輕傷，目前全線無法通行，警方派員先行疏導車流下梧棲匝道，並聯繫工務段進行清除，肇事原因正在調查中。 桃園中壢3車連環撞 1車四輪朝天2人輕傷 紅樹林捷運站前2機車擦撞成火球 2騎士甩飛輕傷 #西濱 #翻車 #輪胎 #車道 #輕傷 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 無照毒蟲連闖紅燈攔查不停 在路口撞車仍遭逮 11:382021/11/15 社會 高雄檳榔西施疲勞駕駛衝撞路邊2車 晨運男慘遭夾擊重傷命危 09:062021/11/15 社會 律師提醒 違規停車、未注意車前狀況都須負賠償責任 07:482021/11/15 社會 曳引車踩不到煞車失控衝撞！台中向上路7車連環撞6人輕傷 10:472021/11/15 社會 國3桃園埔頂二隧道火燒車 轎車撞護欄燒成火球 07:442021/11/15 社會 嬤載1歲童遭撞 肉體捲砂石車底 祖孫倆慘死 12:052021/11/15 社會 林口警強力取締改管噪音違規 維護民眾安寧與安全生活環境 16:542021/11/14 寶島 現代商用車拓展專屬經銷通路 10:112021/11/15 財經 車子是負資產為何要買 網友一面倒：窮人才這麼想 09:072021/11/15 生活 不只紅斑馬 上國道見這款廂型車小心！最常出沒3地點開單 10:182021/11/14 生活 中國醫藥女碩生遭砂石車輾成兩截慘死 家屬淚控：蓄意殺人 13:502021/11/14 社會 社會熱門新聞 瑪莎惡少金主「起家車」遭查扣 年輕金髮妹是博弈集團闆娘 - 社會 嬤載1歲童遭撞 肉體捲砂石車底 祖孫倆慘死 - 社會 圍剿瑪莎拉蒂惡少！警破背後博弈討債集團斷金流 - 社會 球棒擊碎下巴！雲林10男鬥毆2重傷 「往死裡打」兇殘片曝光 - 社會 男大生母擔心被「報復」 2字犀利回應瑪莎惡煞道歉 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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