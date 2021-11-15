搶攻新年圍爐與送禮商機，台北喜來登大飯店推出米其林星級餐廳外賣年菜與年節禮盒，由蟬聯米其林殊榮的二星「請客樓」、餐盤推薦「辰園」以及「桃山」日式餐廳，嚴選頂級海陸珍味，打造星饌年菜1480元起與精緻伴手禮550元起。11月22日起至2022年1月26日開放預購，凡於2022年1月13日（含）前完成預購與付款，獨享冷凍年菜與伴手禮9折早鳥優惠。

台北喜來登外賣年菜強力推薦「請客樓」的極品御膳一品佛跳牆、鮑魚一品雞湯、花膠白鯧米粉湯、藜麥紅豆鬆糕等。「辰園」餐廳則刀有鴻運廣式燒味拼、龍皇海鮮鍋、鮮鮑扣鵝掌、古法豉油雞等。「桃山」獻上蘊含豐祥吉運的日式三重箱：桃山寅年御節年菜，極致美饌款待闔家味蕾。新年伴手禮首選辰園臘肝腸禮盒，同時可選搭請客樓全新手工煸椒醬、辰園XO醬或潮式辣椒醬，烹煮佐拌佳餚別具風味，以及寓意高昇的辰園臘味雙糕禮盒等。優雅嫣紅的外盒設計，大器展現絕美風範。

此外，台北喜來登宴會廳主廚精心設計豪華冷凍「喜迎春旺年菜組」適用六人，即日起開放預訂，12月31日前訂購預付，特享早鳥價6888元。八道式圍爐宴包含碳烤厚切烏魚子、寧式香燻黃金鯧、鮑魚八寶佛跳牆、羊肚珍菌花膠雞等。The Deli亦販售中西式冷凍料理包，在家輕鬆變化過年菜色，包含寒舍雞粥、人氣嫩切漢堡排、SUKHOTHAI泰式咖哩、喜來登牛肉麵等，價格自150元起，五星美味相伴春節假期。