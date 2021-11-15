耐斯集團及愛之味集團總裁陳哲芳明年1月8日告別式。（廖素慧攝）

耐斯集團及愛之味食品生技集團總裁陳哲芳上月31日晚間因心肌梗塞在台北驟逝，享壽81歲，家屬發出訃聞，目前設於台北的追思會場開放弔唁至12月19日，明年1月6至7日在雲林縣古坑鄉和園會館開放弔唁、8日中午12時30分公祭。

訃聞緬懷陳哲芳總裁秉承「和為貴」的祖訓，於1964年與胞兄陳鏡村（已故）創辦耐斯企業集團，1971年創立愛之味食品生技集團，1986年創立劍湖山休閒集團，建立生活日用品、食品及休閒產業最受歡迎企業。

陳哲芳總裁於39歲當選最年輕國大代表，歷任監察委員、海峽交流基金會董事、總統府國策顧問、海峽兩岸民意交流基金會副董事長、中華文化總會執行委員，一生戮力從公，無私奉獻。

陳哲芳獲頒國立嘉義大學生命科學院名譽博士，養育三名兒子均國內外名校碩士博士，一生為家庭、社會、國家盡心奉獻，一生精采，家屬親友及企業員工深感不捨。

耐斯集團總管理處追思會場，地點在台北市敦化南路二段97號16樓，開放弔唁至12月19日，明年1月6日至7日每日上午9時至下午6時，在和園會館開放弔唁，地點在雲林縣古坑鄉永光村大湖口67之1號，1月8日中午12時30分公祭。