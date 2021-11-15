10月全球股市多頭反攻，帶動國內投信基金規模增長逾千億元，來到4兆8752億元，創單月新高。法人認為，疫後全球經濟復甦，通膨陰影也揮之不去，金融市場機會與風險並存，因此投資操作應採取分散策略，布局全球型股票基金，或同時配置高成長的科技基金、高股息的水電瓦斯基金。

根據投信投顧公會資料統計，截至今年10月底為止，投信整體基金規模達4兆8752億元，超越今年6月的4兆8606億元，刷新單月新高紀錄。若與9月相較，淨增加1108億元，月增率2.3%；累計今年1~10月，規模增加3520億元，較去年底成長7.8%。

按類型區分，被動型的國內股票ETF基金、跨國債券ETF基金，10月規模各增加441億、438億元，同時，主動式操作的國內股票型基金、跨國股票型基金，也各自增加320億、194億元。而國內貨幣市場型基金減少433億元。

第一金全球大趨勢基金經理人黃筱雲表示，從近月市場資金流向顯示，投資人風險偏好度明顯提升，資金從保守型資產轉向較為積極型的股票基金。細究原因有二：一是美國9月物價數據未超出預期，通膨恐慌降溫；二是全球股市修正跌破半年線等長期趨勢線，誘發低檔買盤進場。

黃筱雲認為，下半年來疫情已明顯改善，全球經濟正逐漸恢復穩健成長，不過，考量近日通膨恐慌再度升高，建議投資人在操作布局上採取分散策略，可直接透過全球股票型基金，或者同時布局長期成長題材的科技型基金，及具低波動、高股息特性的水電瓦斯等產業基金，降低風險。