台中市前文正義警分隊小隊長林泉妹，長達37年投入警方協勤工作，於今年9月30日不幸因病辭世，日前警察局頒發義警內政部長獎及市長獎，她的兒子孫裕軒上台代為接受，孫說，為傳承母親對社會貢獻服務的精神，義務擔任永興義警分隊員，那股熱情，讓在場人員為之動容。

台中市警第二分局表示，這次受頒內政部長獎及市長獎，其中服務滿20年以上的資深民防、義警人員共有10人，另績優人員計有18人，總計共28人接受表揚。

台中市警第二分局說，前文正義警分隊小隊長林泉妹，今年9月不幸因病辭世，享年65歲，林從年輕至今半數歲月均奉獻給義警團體，難能可貴，生病期間，林仍常保樂觀態度，此次獲頒績優義警「市長獎」，由同樣是協勤民力的兒子代表受獎，深具意義，亦肯定她長年無私的奉獻。

台中市警第二分局指出，因新型冠狀肺炎疫情的蔓延，警方除配合中央疫情指揮中心協助相關防疫工作外，對治安及交通的維護亦是不餘遺力。趁疫情平緩之際，表揚資深及績優民防、義警人員，其中服務年資滿20年的就有10位，他們都獲得「部長獎」的肯定，他們平日雖然都有忙碌的個人事業，但對公益的熱忱不減，令人讚佩。

台中市警第二分局長陳家銘表示，治安、交通及為民服務3大警政工作絕非僅靠警察來執行，亦須仰賴全民的力量共同維護，年底將舉行公民投票選舉、加強重要節日工作，將持續借重這些協勤夥伴的協助，感謝民防義警夥伴，長期以來秉持「警民一家、治安與共」精神，為北區的治安打拼與貢獻。