蘇慧倫、鼓鼓呂思緯、蕭秉治、宇宙人、家家、小魏魏嘉瑩等群星11月27日參與由全聯福利中心舉辦「謝謝你做好事We Together」演唱會，將在大安森林公園露天音樂台輪番獻唱。6組藝人各自拍攝一支「隨手就能做好事」的影片，響應本活動欲傳遞的信念「好的事有你一起」。

蘇慧倫率先示範隨手按壓寶特瓶，並丟進回收箱回收；鼓鼓以幽默的方式提醒不能亂丟垃圾，「先生東西掉了，很危險，這裡小偷很多」；家家則是隨手關燈節約能源；宇宙人養成物歸原位的好習慣，練完團後將所有器材物歸位，方便下一位使用者使用；蕭秉治拍攝幫助他人影片內容其實也在他身上真實上演，他曾在上廁所時遇到廁所沒衛生紙的窘境，當時就是鼓鼓幫他遞過衛生紙；小魏則認為在網路說好話，鼓勵別人就是做好事。他們都想傳達生活中隨手做一點好事，就可以讓好事隨時發生，將帶來更多正向循環。

宇宙人養成歸原位的好習慣。（相信音樂提供）

鼓鼓幽默提醒不能亂丟垃圾。（相信音樂提供）

家家（右三）有隨手關燈節約能源好習慣。（相信音樂提供）

「謝謝你做好事We Together」演唱會將由蘇慧倫、鼓鼓呂思緯、蕭秉治、宇宙人、家家、魏嘉瑩等相信群星輪番獻唱，眾星full band演出狂飆4小時接力精彩開唱。因以防疫安全為最大前提，今年暑期犀利趴暫停舉辦，他們希望藉由此次演唱會彌補八月盛夏音樂祭不能面對面的遺憾，此場公益活動，現場採取免費入場，也可透過LINE MUSIC免費取票觀看。