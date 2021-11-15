面對疫情國際市場仍處低迷，台灣廠商仍表現超強的應變能力，在海外輸出及國際合作持續努力佈局。15（今）日在工業局電資組組長林俊秀見證下，舉辦三個系統整合海外輸出合約簽署儀式，台灣系整廠商「昕力資訊」、「牧陽能控」、「科技城」與「柬埔寨IG Tech Group」、「菲律賓Grand Pillar集團」及「印尼建商PT. OBK」對接，展開智慧金融、智慧能源、智慧生活等應用領域合作。

昕力資訊是台灣軟體與系統整合服務供應商，專長於金融科技與協助企業數位轉型，本次不畏疫情與柬埔寨軟體與系統整合服務供應商「IG Tech Group」集團下「Idea Link Consulting」簽署結盟合約，希望透過這家柬埔寨指標性系整的SI公司，擁有當地政府與金融界深厚人脈，可望攜手在柬埔寨市場建立智慧金融領域灘頭堡，雙方更以專注亞銀國際標案為近期目標。

在工業局系統整合計畫促成下雙方曾攜手投標亞銀「巴基斯坦Khushhali Microfinance行動銀行」案，雖然未能成功得標，卻培養出絕佳默契，希望透過更密切的合作，持續深耕與擴散東南亞金融普惠市場。

而「牧陽能控」深耕國內太陽能光電系統多年，在目前全球聚焦能源轉型、減碳節能的關鍵時刻，今日與菲律賓Grand Pillar集團在智慧能源解決方案的合作，可望成為菲律賓具指標意義的示範場域，以此作為基地切入東南亞觀光、工業區及社區應用市場，滿足新南向市場在地能源轉型需求。

「科技城」為國內智慧生活整合解決方案的專業廠商，除了提供印尼建商智慧家居解決方案與訓練，雙方並將在印尼峇里島合作建置台灣首座「智慧化居住空間展示中心」，並規劃於中心周邊導入智慧農業、智慧路燈、智慧監控(CCTV)等解決方案，可為我國智慧城鄉應用解決方案輸出前進基地，未來可望擴大為台灣智慧解決方案海外園區，提供相關落地試點展示。

今(2021)年在疫情持續影響下，台灣系統整合廠商仍表現出超強的應變能力，在海外輸出及國際合作繳出了亮麗的成績單，智慧系統整合的應用領域也更多元，例如：雅匠科技以AR技術為核心，2020至今與愛知縣機場持續洽談AR觀光合作，也與日本NTT、GMO Internet等大廠進行授權合作，及與琉球電力洽談電廠AR培訓。除了與日本的合作外，也與新加坡軟體商洽談以AR觀光為主題的合作，規劃落地新加坡機場與MRT等的技術參與。

林俊秀在見證三家台企與新南向國家簽約儀式時表示，在系統整合國際合作部分，包含捷運及高鐵軌道的通訊整合系統、RFID 多車道自由流電子收費系統、人工智慧路況偵測系統、雲端科技執法與安全監控等應用，以及許多其他智慧應用解決方案，皆已有成功輸出的案例，輸出國家則涵蓋東南亞、印度、歐美、中東等國，這些都是台灣廠商在系統整合領域上與國際進行合作的具體實績。

工業局系統整合輸出推動計畫(SIPA)扮演「輸出媒合鏈結平台」的角色，透過駐外單位、歐銀、亞銀、國外公協會、駐外單位及台商掌握海外商機，協助國內業者與國外廠商進行交流，將智慧城市相關的應用解決方案輸出海外。