政府正在調查清華大學是否有遭大陸共產黨滲透，教育部並將全面盤查及徹查兩岸交流狀況，引發各大學緊張。台大校長管中閔今天表示，學術交流、互訪及合作都是學術自由的一部分，政治力不該涉入；教育部也應注意自己的用詞，教育部有何資格「徹查」大學？只能請大學自行查察校內是否有違法情形。

台大今年舉行創校93年校慶活動，會後管中閔受訪，對於政府正在調查清華大學一事，他說，學術交流及合作，是讓自己更進步的一種方式，也是全世界公認學術自由的準則，政治立場不能隨意涉入或破壞。

管中閔提醒那些有權力或發起調查清華大學這件事的人，兩岸的學術交流或合作，過去是被鼓勵的，不能因為現在不喜歡，就反過來說10幾年前是錯的；如果存有這種心態，那就非常可議。

對於教育部全面盤查或徹查兩岸交流狀況，管中閔也提醒教育部注意用詞，教育部有何資格徹查大學？教育部可以請大學自己查校內是否有違法情事，因為那是屬於大學自治的一部分，「更何況我們不是教育部所屬的大學」。