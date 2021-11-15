蘭嶼漁民謝明輝14日開船出海，意外釣起一株扇面完整的紅珊瑚；有人粗估價值逾百萬元。謝隨即把這株紅珊瑚丟回海裡，「寧願回家吃泡麵，也不賺這種錢」。中研院學者指出，謝無意間釣到的應為「紅扇軟珊瑚」，在蘭嶼、墾丁海域常見，事實上還有更貴的，如果是真正的「寶石珊瑚」，上看500萬元。

身兼紅頭社區發展協會理事長的謝明輝，對於不小心釣起紅珊瑚感到抱歉，他深知生態保育的重要性，決定讓珊瑚重回海洋，雖有人覺得可惜，但他強調，絕不賺這種不義之財。中研院生物多樣性研究中心代理執行長鄭明修肯定謝明輝作為，認為謝維護海洋的精神，值得漁民學習。

鄭明修指出，紅珊瑚的扇面會與海流垂直，方便牠捕食浮游生物。他進一步指出，「紅扇軟珊瑚」多生長在海面下2、30米處，不排除這株紅珊瑚被之前的颱風打斷，離開原本生長的區域，才會被漁船釣到。

至於真正價格不斐的「寶石珊瑚」，鄭明修表示，寶石珊瑚生長在逾百米深的深水區，質地相當堅硬，色澤也更為鮮紅，要是有這麼大片又完整的寶石珊瑚，「那就不只百萬了，一株500萬元都有可能」。