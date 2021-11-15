花蓮縣議員楊華美質疑縣內為何有非法機構生存空間，縣府社會處表示，社會角落難稽查，未來將與民政、警政、民眾等各網絡合作，接獲相關訊息即裁處。（羅亦晽攝）

花蓮市國福部落一間民宅遭祝融，2名臥床且行動不便的長者葬身火海，引爆縣內非法安養機構問題。縣議員楊華美今指出，該處為死者子女受託的「幽靈安養院」，縣府卻在事件發生後才發現，質疑縣內為何有非法機構生存空間。縣府社會處表示，社會角落難稽查，未來將與民政、警政、民眾等各網絡合作，接獲相關訊息即裁處。

花蓮市位在山邊的國福巷弄民宅9日發生大火，事後調查發現，裡面居住4名失能受照顧的長者，由1名婦人照顧，且內部4張似安養機構的病床，而引發火災的原因，為其中1名失智長者稱在燒螞蟻。縣議員楊華美今在縣議會定期大會總質詢時提及，這場大火點燃住宿式安養機構立案門檻高，以致費用高，且長照人員不足等長照問題。

社會處長陳加富指出，住宿式安養機構設置門檻高，以致費用高，平均一床超過3萬元，縣府雖有依衛福部規定，提供取得社會福利身份或社工評估個案者，2萬1000元至2萬7000元不等的公費安養補助，不過未取得資格者，考量經濟因素，有些則會請看護至自家照顧，經統計，目前縣內約有4000名看護工。

陳加富指出，依長期照顧服務法規定，經醫療評估失能，是否要住長照機構，政府均尊重家屬或本人的意願及需求，不會強制要求，若能力無法照顧失能長者，民眾可向社會處求助，另，花蓮未來將增加至3000多床位，相信足夠長者使用。

陳說，未來將與各網絡警政民政等單位合作，在社區走訪關懷，不過鄉親若有發現類似的非法安養機構環境，都歡迎主動舉報，社會處一定會立即處理聯合稽查，並依照長服法裁處。

針對照服員不足，陳加富坦言，縣府每年會開設3到4班，培訓照服員，雖然結業人數超過200人，但留任比不到2成，大部分都是取得資格備用，且涉及到每個機構待遇不同等問題，導致投入人數少，社會處未來會研擬相關誘因，吸引更多人投入長照工作。