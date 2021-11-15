全球供應鏈危機延燒到航空業上，飛機製造商空中巴士（Airbus）透露，旗下最暢銷的單走道窄體客機供不應求，因此在供應鏈的干擾下，未來三年內，窄體客機的交貨將受到限制。

華爾街日報報導，空中巴士首席財務長Dominik Asam受訪時表示，新冠肺炎疫情期間，許多航空公司停止訂購飛機，甚至選擇延後或取消訂單，然而目前疫情已經趨緩，航空公司開始希望能盡快交付新飛機。

暴增的需求加上原料、勞動力的短缺，造成供應鏈嚴重緊繃，引發供不應求問題，空中巴士去年疫情期間大幅減產，從今年開始恢復生產，Dominik Asam說：「我們面臨的挑戰是無法在短期內交付飛機，供應鏈生產零件的速度不夠快，導致我們無法即時交付所有訂單。」

事實上，不僅空中巴士的生產受限，波音公司也面臨交付飛機訂單的壓力，且波音737 Max重新獲得生產許可後，飛機零件的相關供應鏈負擔更為沉重。

新冠肺炎疫情期間，許多供應商因為疫情被迫減產停產，導致疫情後期需求恢復後無法消化，從晶片荒開始，先影響消費性電子、汽車等亟需半導體的產業，近期則燒到航空業，此外，龐大的貨運量也造成航運、陸運延遲，進而拖累全球供應鏈的效率，陷入難解的惡性循環。