促轉會成立以來兩度延任，將於明年5月屆滿，國民黨立委鄭麗文則質疑，促轉會任務完成率低，是為延任找藉口。促轉會代理主委葉虹靈強調，會全力在明年5月之前完成所有業務。國民黨立委吳斯懷則痛批，若促轉會有本事，就把全國的中正路、中正國小全改成「反省威權路」、「反省威權國小」。

鄭麗文認為，促轉會當時的立法有很大的瑕疵，對於很多憲政民主自由原則，都存在非常明顯的衝突，現在促轉會延1年又1年，在每一年看到的所有報告，完成率非常低，現在又要新增很多重要工作，「這是一個荒天下之大謬」。

鄭麗文質疑，促轉會感覺上就只是為了要延1年，而去尋找很多藉口跟理由，而這是不是促轉會的最後1年，詢問葉虹靈能否保證這1年一定會結束。

葉虹靈允諾，促轉會所有的業務，都是以全力在明年5月之前，完成機關的協調及法制作業。

針對移除中正紀念堂蔣公銅像，吳斯懷認為，歷史對真相解釋權，不是執政者的權利，要轉型正義，希望民進黨用統一標準檢視，如果只是針對蔣介石銅像，不是政黨該有的格局，並將先總統蔣中正對台灣的貢獻跟八田與一做對比。

吳斯懷直言，若要解釋此歷史，那全國中正路、中正國小、中正國中、中正區，要就全部統統改成反省威權路、反省威權國小。「如果你們有本事做這事，我全力支持」。

對此，葉虹靈指出，行政機關要依法行政，吳斯懷提到的日治時期殖民的部分，不在促轉條例要求促轉會處理的範圍內，認為，做中正紀念堂是要反省、是要還原真相，並反稱吳斯懷貼標籤。