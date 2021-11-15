在產險業推廣以及愈來愈多公司出現資安問題或是被網路勒索後，產險業者表示，法人資安險有較明顯成長。

根據保發中心的資料顯示，今年前三季資安險投保量已達424件保費達1.6億元。顯示，今年以來資安險投保明顯成長中。

國泰產險表示，資安險近三年（2018～2020）年成長率約119％，2020年成長35％，簽單保費突破億元，全業界近1.2億。鑑於疫情發展及駭客攻擊、勒索等資安事件增加，2021年資安險詢價比率大幅提升，上半年簽單保費成長約23％。國泰產險在2021年上半年資安保險保費已成長超過200％，該公司除投入資源及人力，並積極與通路及再保公司合作，同時也運用網路資安風險評估工具，快速取得資安風險評級與協助客戶了解風險狀況，並進行風險管理與保險規劃。

即使資安險今年前三季成長率高，投保件數仍有相當大的成長空間。富邦產險表示，因多數企業認為資安投資應優先強化網路安全、基礎架構防護和災難復原，資安保險之投資不為主要選項，以致目前資安險投保比率偏低。