股王矽力-KY(6415)在晶圓產能緊張下，優化產品組合、並向客戶反映調漲，帶動其第三季毛利率衝上新高，3家外資對矽力-KY也出具最新研究報告，其中一家美系外資大喊力挺，將評等由中立調升到買進、一口氣將目標價調升到6791元，同樣還有亞系外資也相當看好，將目標價由5300元調升到5800元、評等維持買進，但有一家美系外資認為矽力-KY車用進度不如預期，故維持矽力-KY減碼評等，但將目標價由3300元調升到3600元。

美系外資表示，矽力-KY第三季毛利率、營業利益率均衝上新高，預計第四季營收可望相較第三季持平或小幅成長，展望未來，對矽力-KY為持正面看法，主要動能來自於四大面向，首先，車用、5G、數據中心等需求持續帶動PMIC(電源管理IC)的前景看俏；第二，大陸半導體本土化趨勢帶動；第三，在晶圓持續緊張恐延續到2022年，尤其是8吋產能，故有利於產品的漲價；最後，矽力-KY持續針對產品進行優化，有利於推升盈利能力。有鑑於上述原因，將矽力-KY評等由中立調升到買進、目標價由2689元調升到6791元。

亞系外資表示，有鑑於產品組合優化和ASP上揚，矽力-KY第三季毛利率衝上56.3%的歷史新高，優於市場和外資圈預期，儘管目前代工產能供應緊張，但相信矽力-KY可以將漲價成本轉嫁給客戶，因為PMIC仍舊是目前半導體產業中較為緊張的零組件，故毛利率大於50%可望成為矽力-KY未來的常態。展望第四季，矽力-KY預估營收將維持第三季水準，但高利潤產品市場，儘管消費市場有疲軟訊號，但5G(基地台和智慧手機)、伺服器、車用和工業將繼續享有強勁的需求。另外，面對晶圓產能緊繃，矽力-KY持續支持代工夥伴支持。綜合整體，將矽力-KY目標價由5300元調升到5800元、評等維持買進，並調高2022-2023年每股盈餘預估，分別由81.96元、107.03元調高至88.54元及118.67元。

另一家美系外資卻相對保守認為，矽力-KY第三季毛利率表現超乎預期，看到矽力-KY目前正處於毛利率的上升周期中，主要是因為晶圓產能短缺，矽力-KY可能已經漲價達20%~30% 客戶競標緊急訂單。只是，矽力-KY的汽車業務仍落後於原計畫，目前依舊高度偏向於消費者電子市場，故維持矽力-KY評等減碼，但將目標價由3300元調升到3600元。