國民黨立委鄭正鈐上周於立法院院會質詢行政院長蘇貞昌時提到，清華大學的建立源自於美國退還庚子賠款，而管理賠款的中華教育文化基金會，蘇貞昌跟教育部長潘文忠竟然都不知道。

鄭正鈐今在臉書表示，這段歷史不但刻畫著顢頇的政府帶給人民的不幸，更看到了知識分子時刻捍衛的學術自由，以及梅貽琦校長關愛師生、大公無私與廉潔簡樸的風骨。

鄭正鈐表示，在民進黨執政之下，這些歷史的借鏡，在位者居然毫不汗顏地說「不知道」，赤裸裸地向人民展現了執政者的無知。

鄭正鈐指出，1900年（庚子年），大清帝國相信義和拳，和國際列強開戰，八國聯軍佔領了北京紫禁城皇宮後，和11個國家達成了屈辱的《辛丑條約》。條約中規定從海關銀等關稅中拿出4億5千萬兩白銀賠償各國，並以各國貨幣匯率結算，按4％的年息，分39年還清，這筆錢史稱「庚子賠款」。

鄭正鈐表示，1908年，美國國會通過部分賠款退還中國，以發展中國教育文化事業。這項「退賠款」是在原來每年應交的「賠款」中扣除，另立「助學基金」由美國政府監督使用。清華的創校就是清廷將美國退還尚未付足的庚款而設立。清華大學的前身是留美預備學堂，1909年利用美國退還庚子賠款，成立「遊美學務處」初名「遊美肄業館」，1910年更名為「清華學堂」。

鄭正鈐指出，庚款的運用，為北京清華奠基，兩岸清華分治後，新竹清華也受惠於這筆基金。清華建校源自庚子賠款，百年後，這筆款項仍在運作。清華基金的經費來源，由美中兩國人士組成的中華教育文化基金會，代管庚子賠款的紅利或孳息。至今，清大每年還收到庚子賠款支票。