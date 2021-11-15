警員劉永昌（右）、許純瑜執行巡邏勤務，發現有婦人走失，立即幫忙聯繫家人協助返家。（圖／捷警隊提供）

捷警隊統計2019年就有195人、2020年有146人，今年1至10月也有139人，3年來已有480人走失，平均每2天1人，數量驚人。（圖／捷警隊提供）

北市捷運警察隊統計，搭乘捷運而走失的民眾每2天就有1人，上月15日，警員劉永昌、許純瑜執行巡邏勤務，發現因車禍腦部受損的婦人，突然情緒不穩，崩潰大哭，員警溫馨詢問家人聯絡方式，陪伴至家人到場接人。

捷警隊表示，民眾搭乘捷運遺失物品時有所聞，捷運公司統計，每年有高達30萬件遺失物，包括雨傘、骨灰鐔、悠遊卡、早餐都有，民眾走失更常見，最多的老人與小孩2019年就有195人、2020年有146人，今年1至10月也有139人，3年來已有480人，平均每2天1人，數量驚人。

員警上月15日，獲報有民眾走失，第一時間先安撫情緒，並詢問家屬的聯絡方式，但朱女以不清晰的口吻表示很多事情都記不住，也不想麻煩家人，員警因擔心其安危，不厭其煩的想盡方法提醒喚起記憶，朱女想起遠在新竹弟弟的名字及聯絡方式，用右手指尖在其右腿上緩慢刻出其弟之名、聯繫方式，員警則陪伴婦人，等候家屬從新竹北上將朱女接回。

捷警隊呼籲，家中若有身心不便或年長者之家屬出門，盡量避免單獨外出，如仍須外出，可在身上配戴可辨識或聯繫的資料或手鍊，警方本於同理心為民服務，暖心提供民眾協助，以維護民眾生命、身體、財產之安全，使人民有感「警察是人民最佳的依靠」。