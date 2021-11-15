由鍾孟宏執導，賈靜雯、王淨主演《瀑布》獲今年金馬獎11項提名，並將代表台灣角逐奧斯卡最佳國際電影。上周五（12日）晚間在台中舉辦電影特映會活動，台中市政府新聞局副局長黃傳榜也到場加油打氣，電影導演鍾孟宏與監製瞿友寧特別到場，與觀眾進行近距離的交流。

鍾孟宏導演監製的《同學麥娜絲》和瞿友寧監製的《刻在你心底的名字》都曾在台中取景拍攝，2人對台中非常熟悉，鍾導表示自己曾在台中當兵2年，覺得台中天氣很好，非常適合拍片。瞿導表示自己是台中人，台中有山有海有美食，希望每次拍片都有機會能到台中取景。他們也和觀眾分享到即將到來的金馬獎，片中2位女主角賈靜雯和王淨將在影后獎項上廝殺，瞿導表示如果2個人都沒拿下影后，他可能會淚灑現場，而鍾導很有信心表示影后非她們2位莫屬。

導演鍾孟宏（左起）、台中市政府新聞局副局長黃傳榜、導演瞿友寧開心合影。（《本地風光》提供）

台中市政府新聞局副局長黃傳榜開心表示2位導演的作品都曾在台中拍攝，且都獲得好成績，台中將持續支持影視產業發展，歡迎所有的優秀劇組常來台中拍片。鍾導也說表示該片以疫情為背景，聚焦在一對母女面對生活上的重大轉變，相互扶持的動人情感，也帶來生活的新希望。而台中的盧秀燕市長疫情期間領全台中市民抗疫，這次到台中舉辦電影特映會希望在疫情趨緩之餘和台中市民同樂。電影讓市民觀影後，都同樣感受到希望與溫暖。