中華職棒樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員巫苡萱，擁有天使美顏與魔鬼S曲線，受到廣大粉絲喜愛，IG擁有高達75萬追蹤數，是台灣非常知名的「啦啦隊女神」，雖然高人氣讓她工作忙碌，但巫苡萱不忘寵粉絲，經常在社群分享生活點滴，日前更大送福利，穿著超短洋裝入鏡，笑著一蹲，直接上下全都露，有夠養眼。

「樂天女孩」前隊長巫苡萱，在工作上非常積極，除了啦啦隊員本業外，也往娛樂圈及YouTube發展，名氣越來越大，她曾上隊友琳妲的頻道，大方表示卸下隊長身分後人生反倒更開闊，反倒對球場上的工作更熱情，更想讓觀眾看見這樣樂在其中的自己。

巫苡萱無論工作還是休息時，都會盡量拍美照放上IG分享，跟粉絲保持互動，日前她在IG貼文，透露拍攝工作的甘苦談「攝影棚是沒有冬天的，再冷的天都得穿洋裝」，並貼出多張成果照。

只見巫苡萱穿著水藍色桃心領迷你裙洋裝，一頭長髮披肩，她背靠著牆蹲下，這簡單的動作，卻露出超驚艷春光，不但直露大腿根，一雙白嫩美腿與纖細腳踝見客，手臂也巧妙撐頭避開，豐滿美胸輪廓一覽無遺，而美麗的她，對著鏡頭摸著耳後燦笑，笑彎的眼電力驚人，盡展小女人甜美風情，讓粉絲看了神魂顛倒，狂讚「美炸」、「好辣好美」、「苡萱露背的衣服都好美」、「我的女神啊」，留言區蓋出滿滿愛心樓，真的有夠受歡迎。