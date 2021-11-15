「唱作才女」法蘭Fran面子好大！去年金馬獎「鍍金」後的首張個人作品《另一個法蘭 Another Soul》，邀得五月天阿信、瑪莎與她共同製作，繼瑪莎跨刀的《親密愛人》後，阿信參與的《浪人情歌》、《我要我們在一起》和《女人花》等3首歌製作，法蘭直言阿信風趣又Nice，在她眼中是位很大器、很罩且無敵講義氣的老大。

法蘭Fran能唱、會寫還能製作，除了身兼首張個人作品《另一個法蘭Another Soul》製作人，也邀請到五月天阿信與瑪莎，共同參與製作。第一次和瑪莎合作，法蘭Fran覺得他個性很幽默、卻又同時擁有敏感纖細的特質，瑪莎很喜歡《親密愛人》的編曲，主動表示要為這首歌彈貝斯，讓法蘭覺得很榮幸。

至於和伍佰老師的緣份，法蘭Fran回憶幾年前在Legacy舉行的「今夜我們都是伍佰」演唱會，法蘭黛樂團就曾受邀演唱《挪威的森林》，後來伍佰老師有一次小巨蛋演唱會，唱的就是法蘭黛編曲的版本；去年她以《親愛的房客》獲得金馬獎最佳原創電影音樂，頒獎人正是伍佰老師。法蘭Fran眼中的伍佰老師有自己的音樂個性與風格，用生活化一點的方式比喻，法蘭Fran形容：「伍佰老師的版本是烈酒，喝一口知道濃知道醉；我的版本可能是氣泡酒吧，喝一口覺得甜甜的很順口，但喝太多要小心後勁，氣泡會在體內慢慢升上來。」

法蘭推出首張個人作品《另一個法蘭 Another Soul》。（相映提供）

至於12月4日將在台北Legacy舉行的「另一個法蘭 Another Soul」演唱會，法蘭Fran坦言心情緊張：「以前跟團員們一起，可以分散觀眾的注意力，共同分擔，現在一個人，會有一點壓力；但同時又莫名有種脫離家庭的自由感，我在台上說任何話，或以什麼方式表現，就只是代表我自己。」演唱會門票16日於iNDIEVOX獨立音樂網和7-ELEVEn ibon開賣。