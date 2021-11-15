法國總統馬克宏2020年偷偷下令將法國國旗中的藍色更換回海軍藍。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）悄悄下令換掉法國三色國旗中的藍色，換成更深的海軍藍，據悉這項命令已經實施1年，但未公告給全國民眾。法國官員透露，馬克宏認為海軍藍更優雅，而且更能和法國大革命連結。

The French Elysée have confirmed that the country’s flag has quietly been changed by President Macron. The blue is now a dark shade of navy, to be identical to the Tricolore of 1793. pic.twitter.com/oqcjWj8K7r — Ned Donovan | فارس دونوفان (@Ned_Donovan) November 14, 2021

綜合英國廣播公司（BBC）、《每日郵報》（Daily Mail）報導，歐洲第一電台（Europe 1）報導，馬克宏去年下令，將藍、白、紅相間的三色法國國旗中的淺藍色換成深色的海軍藍，目前新版國旗已經在巴黎各政府機構、總統府艾里賽宮（Elysee Palace）及國民議會（National Assembly）使用，但是並未對外公告，也未下令其他機構遵從。

報導指出，換國旗顏色在法國政府內部引起激烈討論，有些人認為新色很醜，但是馬克宏本人覺得海軍藍更優雅，而且最重要的是，能夠連結法國大革命這段歷史。

事實上法國三色國旗的最初版本就是使用海軍藍，因此馬克宏只是將國旗顏色改回去而已。

Sacre bleu! Macron quietly CHANGES the French flag without announcing it to the public https://t.co/VFVsG5faq9 — Daily Mail Online (@MailOnline) November 15, 2021

歐洲第一電台指出，三色旗最初是在1790年代法國大革命後建國時使用，藍色及紅色是巴黎傳統色，在法國大革命期間被民兵廣泛使用，法國建國後再加入白色，於1794年正式成為法國國旗，藍、白、紅三種顏色分別代表自由、平等、兄弟情誼等涵義。

不過1976年已故前法國總統季斯卡（Valery Giscard d'Estaing）將海軍藍改成較淺的藍色，以和歐洲旗的藍色相呼應。