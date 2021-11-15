出生就四肢無力的6歲林小妹妹，語言與動作發展遲緩，在中醫大學竹附設醫院做長期早療課程與針灸治療，並搭配雷射針灸數個月後，下肢肌力持續進步，從跪爬著移動逐漸進階到可以扶站移動，日前回診時突然能自己扶著車門走下車，給媽媽一個超大驚喜！

中醫大新竹附醫中醫兒科醫師鄒曉玲表示，發展遲緩在中醫兒科屬「五遲」、「五軟」的範疇，主要歸因於先天稟賦不足，造成小朋友在肢體活動與語言表達方面的落後。

有些4到5歲小朋友讀幼兒園時，被老師發現語言發展落後，一般表現狀況為語言詞彙少、理解力不足、聽不懂指令或與其他小朋友的溝通互動不足，被父母親帶來尋求中醫協助。

鄒曉玲說，治療方面針對病因選擇補益肝腎氣血的內服中藥，可以促進身體整體機能的提升，再搭配頭皮針給予大腦內部主管語言、運動或情緒等相應功能區塊，進行針刺以活化腦內神經。

一般經過數週至數個月頭皮針的治療，可以觀察小朋友的口語表達能力和詞彙量是否逐漸增加，能否比較配合大人的指令動作，與別人溝通互動及開始會在學校交朋友。

鄒曉玲指有篇收案132名腦性麻痺伴隨語言發展遲緩兒童的隨機雙盲研究顯示，語言復健搭配針灸治療組的小朋友，進步幅度比單純接受語言復健的小朋友明顯。

鄒曉玲說，相較於傳統針灸，雷射針灸是以低能量的雷射光束，在穴位上進行固定能量和頻率的照射，能促進體內粒線體合成，增加能量來源，啟動內分泌調節，達到抗發炎及恢復血液循環效果，因無疼痛感且非侵入性，小朋友接受度高，是近年來新興的治療選擇之一。