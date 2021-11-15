重磅級的國際建築大師伊東豐雄，要來台北蓋房子了！地點位於台北市南港昆陽捷運站附近，由國家住宅及都市更新中心主導、中國開發資產管理公司奪得最優申請人，佔地達1127坪的玉成公辦都更案；預計2023年開工，2027年完工落成問世，包括1棟社會住宅、1棟2房為主的精緻住宅，屆時將改變南港的天際線。

台北市南港即將出現「新亮點」！榮獲「建築界金像獎」之稱的普立茲建築獎得主頭銜的伊東豐雄，在中國開發資產公司的力邀下，決定參與規劃設計南港玉成的社會住宅案。

而南港玉成社會住宅案，也將是伊東豐雄在繼台中歌劇院、台北松山文創園區、高雄世運主會場之後，在台灣的第四件作品，也將會是在台北市第一件住宅案。

今（15）日國家住宅及都市更新中心代理董事長花敬群，與中國開發資產管理股份有限公司董事長鄭重，以及透過視訊連線方式參與的建築師伊東豊雄，進行三方跨國簽約儀式。

花敬群表示，由國家住宅及都市更新中心主辦的「台北市南港區玉成段四小段公辦都市更新案」，評選最優申請人的過程，其實競爭非常激烈！在決選由中國開發資產公司獲選時，同仁們都說：「這個案子，設計太精彩了！」不論一般住宅或社會住宅，兩棟都是同樣用一致的尺度和規格來作思考，這也更能彰顯南港玉成公辦都更案具有公益性社會住宅的指標性。

花敬群表示，住都中心將會把分回的房舍，來做社會住宅，將住宅及社宅以人性化的方式來設計，讓大家住得舒服、都市越來越進步。

鄭重表示，中國開發公司是南港玉成公辦都更案的最優申請人，成立於民國82年，是中國建經100％轉投資成立的公司，目前實收資本額為5.8億元，是一家專業不動產投資及建設公司。

鄭重表示，中國開發公司長年來與母公司中國建築經理公司共同合作，致力於都更及危老重建，辦理都更案代理實施者、合建案、土地開發投資興建案，至今已承作近5000戶都更與危老重建、總工程造價達300億元以上。

知名作品包括：納美社區(原修德國宅)全台最大海砂屋社區改建案、第一個以信託機制扮演代理實施者角色完成南港「中研新苑」都更案等，今年更以內湖洲子街案、以及高雄「新五福大樓」案，分別榮獲第29屆中華建築優良規劃設計類廠辦商場組金石首獎、以及都市更新組金石獎，以堅強實力專業背景承作南港玉成這個以公益性社會住宅為主的公辦都更案，相信能建構最優質的社宅社區，為台灣社會住宅與都市更新發展，成就下一個里程碑。

至於「台北市南港區玉成段四小段公辦都市更新案」，位於台北市南港區昆陽街以南、昆陽街217巷以東、昆陽街171巷1弄以北、昆陽街191巷以西所圍街廓，步行5分鐘即可抵達捷運昆陽站，往來南港科學園區、經貿園區、台北流行音樂中心相當便利。

該案基地面積約1127坪，主要地主為財政部國產署，土地使用分區為住三，預計興建為1棟地上14樓、地下3層的一般住宅大樓，以及1棟地上11樓、地下3層的社會住宅大樓，總共2棟。

其中一般住宅約80戶左右，包括地主戶8戶、投資人可分回的72戶，主要規劃為20~30坪左右的2房產品，每坪售價未定，不過市場估計應該有「坐8望9」的實力，總銷金額約20億元以上。至於社會住宅，規劃至少160戶，在重磅級國際大師伊東豐雄操刀設計下，可望是「最有質感」、「身價最高」的社會住宅，預計116年完工。

中國開發公司表示，伊東豐雄在南港玉成社會住宅各樓層，規劃設置社區共享空間，更提出「彈性平面」來滿足各種族群多樣化的家庭結構，希望能達成「動養育成、混齡空間、共享睦鄰」的理念；設計上同時帶入風、光、綠等自然元素，打造健康生活空間，藉由社會住宅內外的共享空間，結合一樓托嬰中心及農產品店鋪等公益設施，如同日本「眾人之家」（home-for-All）一般讓建築融入自然，邀請居民共同參與形成友善宜居的新聚落。

南港玉成公辦都更案投資總額預估約20億元，為政府、民間與國際跨域攜手合作的里程碑，在招商上運用多元模式，以整理開發交叉補貼、都市更新權利變換的方式，與企業共同興辦優質住宅；導入托嬰中心等公益設施，帶動周邊整體發展。

鄭重也表示，本案以公益性為主的公辦都更案，將申請綠建築、智慧建築、耐震標章等，同時也重視品牌形象、施工品質、客戶意見，來落實對建案及客戶的承諾。

今天伊東豊雄也透過視訊連線表示，本案最大特點是社宅與都市更新放在一起，希望建築體保有各自的特性外，能共榮共存；且本次設計也提供新概念，將在社區設計自然通風半戶外公共空間，並特別在一樓做最大的綠化設計及機能設施，包括托嬰中心、農作物產銷店、咖啡廳等，讓居民可以自由自在進出，並做連結交流。