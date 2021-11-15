台鐵昨晚發生一起死亡事故，車次2994從嘉義開往彰化的區間車，14日晚間11點左右行經田中與二水間的平交道時，撞上一名臥倒在平交道的80多歲徐姓老翁，老翁當場死亡。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

台鐵昨晚發生一起死亡事故，車次2994從嘉義開往彰化的區間車，14日晚間11點左右行經田中與二水間的平交道時，撞上一名臥倒在平交道的80多歲徐姓老翁，老翁當場死亡。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

台鐵昨晚發生一起死亡事故，車次2994從嘉義開往彰化的區間車，14日晚間11點左右行經田中與二水間的平交道時，撞上一名臥倒在平交道的80多歲徐姓老翁，老翁當場死亡。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

台鐵昨晚發生一起死亡事故，車次2994從嘉義開往彰化的區間車，14日晚間11點左右行經田中與二水間的平交道時，撞上一名臥倒在平交道的80多歲徐姓老翁，徐男與機車當場被捲入火車底下，身體與機車當場支離破碎，當場死亡，警方表示，詳細的事故原因仍有待調查釐清。

台鐵表示，14日晚間22點52分接獲通報，2294次區間列車於「田中=二水」路段之間的員集路平交道撞到侵入路線的摩托車，遭撞的騎士當場死亡，列車上約20名旅客後續由3268次接駁，於23點18分接駁完畢，經搶修後約4點16分將摩托車拉出，恢復雙線行車。

台鐵台中分局表示，初步調查司機員表示，當時列車北上準備通過平交道時，就發現騎士臥倒在西正線上，看到的時候緊急鳴笛煞車，但為時已晚直接撞上，騎士當場死亡，隨後通報警消，隔天通知家屬到場認屍，並由家屬領回。

根據了解徐翁住在彰化花壇，當天外出時並沒有告知家人，直到意外發生後警方通知家屬才知道，至於徐男為何騎車到這麼遠的地方，家屬也不知道，後續的詳細事故原因，仍有待調查釐清。