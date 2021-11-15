行政院主計長朱澤民日前在立法院備詢時，回答蚵仔麵線價格是1碗20元引發風波，挨批掌握政府財政大權，卻不知民間物價疾苦；朱澤民今於《新聞不芹菜》網路節目上解釋，早餐自己泡麥片、牛奶，午餐秘書會到餐廳買餐盒，晚餐由太太張羅，或者小孩會買晚餐回來，坦言沒吃過「蚵仔麵線」。

朱澤民進一步解釋，職場退休後再出來工作、擔任主計長職務，已經沒有經濟壓力，現在全心投入工作；由於主計總處物價查價有368個項目群、逾2萬多個細項；朱澤民說：「我承認講錯蚵仔麵線價格」，事後也有幕僚買蚵仔麵線放在辦公桌上，但因為不能吃太多勾芡的食物，沒有吃太多，事後實際去翻了數字，現在知道了，「全台蚵仔麵線平均價格落在52元」。

朱澤民雖然答錯蚵仔麵線價格，對油價、黃豆、玉米、小麥等大宗物資的價格數字卻記得非常清楚，以油價為例，最近每桶在81美元至83美元間波動，黃豆一英斗介於12至13美元之間，朱澤民表示，短期油價走勢比較難預測，但先前高漲的青菜，由於最近天候不是很冷，蔬菜價格會慢慢穩定，但肉類價格短期還是會維持高價。