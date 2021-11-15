為提供教育部所屬高級中等以下學校教師一扇情緒抒發的窗口，教育部國教署委託台師大規畫設立「教育部教師諮商輔導支持中心」，提供教師專業及保密的諮商輔導支持服務，並於今日舉行揭牌儀式。

教育部國教署表示，期望透過教師諮商輔導支持中心成立，能滿足教師紓壓、減壓及自我覺察的需求，進而發揮教學專業，提升學生受教品質。該中心的成立提供教師專業及保密的諮商輔導支持服務，並增強教師自我照顧能力、妥適處理校園人際及家庭關係，藉此達到身心平衡，並提升學生受教品質。

教育部國教署說明，「教師諮商輔導支持中心」提供專業諮詢、個別諮商輔導、團體諮商輔導以及心理危機介入等4項支持服務事項，包括工作適應、輔導與管教學生經驗、親師溝通、生涯規劃、壓力調適、人際關係、情緒管理等。更多資訊可至官網（https：／／tcare.k12ea.gov.tw／）或撥打專線02-2321-1785（一起幫我）。

教育部表示，教師諮商輔導支持中心將延續信賴、支持、傳承的信念，持續為守護教師心理健康而努力，以成為「教師ㄟ後頭厝」作為教師最堅強的後盾，共同守護教師權益。