台中市區道路裝設全國最多有聲號誌數量高達431處，但427組設置在水湳經貿園區。市議員楊典忠今天抨擊說，中市視聽障礙者人數總計2萬1036人；99％有聲號誌設置在水湳，難道其他區視聽障礙者不需要嗎？還是市府把有聲號誌當友善城市裝飾品。副市長陳子敬說，要求交通局應平均分配。

楊典忠說，沙鹿台灣大道弘光科大校門口的有聲號誌，是海線八區幾百個路口中，唯一有有聲號誌的路口，且有聲號誌按鈕上的文字已模糊不清，方向指示令人搞不清楚，鳥叫聲代表東西向通行，但台灣大道在中市是東西向，鳥叫聲是行人通行還是車輛通行？

楊典忠指出，中市設置有聲號誌的路口有5個地方，分別是沙鹿區台灣大道六段1018號路口、大雅區雅潭路春亭街口、南屯區黎明路市政南二路口、北屯區中清文心路口、以及水湳經貿園區；主計處統計，109年底台中市視聽障礙者人數總計2萬1036人。

以南屯、太平、大里3區最多，但中市有聲號誌設置卻沒有依據視聽障礙者分布情形設置，海線地區視聽障礙者最多是清水區，有聲號誌卻設置在沙鹿區，山城區視聽障礙者最多是豐原區，有聲號誌卻設置在大雅區；大里、太平、霧峰3475位視聽障礙朋友卻連一個有聲號誌都沒有，海線、山城各只有一個，台中市政府是不是太欺負原縣區的視聽障礙者？

楊典忠建議，2018年至今，市府每年編列6500萬元在行人號誌與有聲號誌設置，明年總預算台中市各區選定重要區域重要路口增設200組只需要800萬元，至少50個路口可以建置有聲號誌；市府應將有聲號誌納入交通app運用，透過手機App連結號誌，語音播報路名、紅綠燈剩餘秒數，讓視障者可以安全通行交通路口。

交通局長葉昭甫說，有聲號誌是協助視障朋友過馬路，設置地點是視障朋友常出入的地方設置，包括日常出沒或活動地方做為設置優先順序；水湳經貿園區是配合建設一次完工，後續將再繼續加強有效來滿足需求？未來希望能遍及台中市各角落，提供視障朋友都可以安全通行各交通路口。