勤美(1532)旗下營建事業持續入帳，第三季營運達今年來最佳，單季EPS約0.79元，前三季歸屬於母公司業主淨利5.31億元，達去年全年的95%，基本每股盈餘1.41元。

展望第四季，隨著營建案進入入帳高峰，加上另一主要業務金屬成型事業亦為全年高峰，有利第四季營運再比第三季明顯增長，全年獲利仍可望比去年明顯增長。

勤美前三季營收124.96億元，年增約57%，營業淨利10.55億元，歸屬於母公司業主淨利5.31億元，年增2.82倍，每股淨利1.41元，接近去年一整年的1.47元。

勤美有兩大事業，包括營建及金屬成型事業。展望第四季，預計有璞真仰睦持續入帳，以及豪宅碧湖案認列增溫，營建事業持續增溫。金屬成型事業本季也進入年度高峰期，兩大事業帶動勤美本季營運達全年最佳，法人估單季EPS挑戰1.4元，一季即賺近前三季獲利總和。

勤美今年隨著疫情趨緩，業績比去年低谷大幅上揚，獲利可望比去年明顯增長，全年EPS上看2.8元，年增約9成。

勤美10月營收17.85億元，年增4.12%；前10月營收143.58億元，年增47.18%。