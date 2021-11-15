中小型股紅燈耀眼，台股大漲逾百點作收！跟隨物價腳步，股市也跟著通膨，熱錢簇擁讓高價股見高不是高，雖然矽力-KY(6415)站上5000元關卡後今天遭逢賣壓開高走低，聯發科(2454)重回千元關卡，力旺(3529)、祥碩(5269)、信驊(5274)續強，中低價IC設計股創惟(6104)、安國(8054)、鈺太(6679)、茂達(6138)及導線架廠順德(2351)等漲停，搭配台積電(2330)及聯電(2303)穩盤，半導體與生醫成為今天盤面最強勢的兩大類股。

半導體類股穩多頭，也激勵中小型股持續上演噴出行情，精星(8183)、金居(8358)、博磊(3581)、安碁(6174)、台嘉碩(3221)、希華(2484)、韋僑(6417)、世德(2066)、台揚(2314)、元創精密(3685)、中光電(5371)、91APP*-KY(6741)、昇達科(3491)、藥華藥(6446)、達爾膚(6523)及燿華(2367)漲停作收，在電子類股領軍強攻下，台股指數開高收高，終場加權股價指數收17634.47點，上漲116.34點，成交量約3764.63億元；OTC指數為221.19點，上漲2.76點，成交量1217.81億元。

今天盤中上市各類股以生醫類股表現最佳，上漲1.34%，其次是半導體類股及電子零組件類股，分別上漲1.15%及1.04%，表現較差者為鋼鐵類股、玻璃類股及觀光類股，其中鋼鐵類股下跌1.78%，玻璃類股下跌1.06%，觀光類股下跌0.66%；上櫃部分，表現最佳電腦設備類股，上漲2.88%，表現最差為鋼鐵類股、下跌1.05%。

就技術面來看，今天台股在電子股走揚帶動下，指數開高收高，終場大漲116.34點，以17634.47點作收；近期台股大漲小回，今天盤中指數續創波段新高，並突破9月6日高點17633點具有指標意義，目前台股沿著5日均線走揚，現階段台股指數位於各期均線之上，短中期均線呈多頭排列，季線也翻揚向上，下檔在季線17000點具有強力支撐，加上外資續站買方，有利台股向上盤堅。

復華台灣好收益基金經理人沈萬鈞表示，儘管有通膨等疑慮，在歐美股市持續創新高表現，加上出口數據報佳音，帶動資金持續湧入台股，由於與台股較相關之費城半導體指數表現亦強勁，成分股多半創新高，預期隨電子產業供應鏈長短料狀況在第四季逐漸舒緩，將使台股維持多頭走勢。由於電動車、5G/IoT、高速傳輸等新科技應用，持續創造半導體需求，也將挹注相關類股成長動能；此外，隨季報公布告一段落，接下來將進入財報空窗期，因此包括元宇宙概念股等在市場資金充沛下，仍將有題材面表現空間。

台新台灣中小基金經理人吳繼先表示，國際油價衝到85美元見高點之後，緩步回落至80美元附近，天然氣價格在高檔盤旋並未創新高，也稍稍減緩通膨壓力，也使得FED資金緊縮策略照原本預期，並未加速，聯準會將自11月開始每月減少150億美元資產購買規模，估至明年中結束QE。主席Powell並重申，縮減購債與升息無直接關聯，升息將保持耐心，升息時間點約落在2023年中。由於資金行情仍偏向寬鬆，有利全球投資氣氛。此外，經濟指標正面，企業第三季財報表現亮眼，使得台股暫時得以喘口氣，加權指數再度突破17000點大關，就技術指標來看，相當有利於再次挑戰18000點關卡，建議遇拉回可找買點。

吳繼先指出，分析台股產業面，第四季為傳統電子淡季，且適逢供應鏈長短期的調整，以及部分需求(TV、Chrome Book、中低階手機)轉弱，相關廠商營收都將面臨淡季下滑，但綜觀2022年全球經濟復甦成長，各項終端銷售預估皆能維持穩定，建議尋找有漲相題材的產業，較能在平淡無奇的終端銷售數字下，呈現優於預期的表現，看好半導體上游晶圓代工、具競爭優勢能改善產品組合轉嫁晶圓代工成本上升的IC設計(高速傳輸IC、高階網通IC、IP/ASOC族群)。