我國唯一、也是第一的低成本航空台灣虎航今（15）日宣告飛航模式啟動，推出日本、韓國、澳洲去程0元超殺優惠機票！

隨著各國疫苗施打率提升，研議邊境開放好消息陸續傳出，看好明（2022）年旅遊市場可望逐漸復甦，台灣虎航將於本周三（17日）起開放2021年冬季班表，首波開放的航線分別為桃園-澳門、桃園-東京成田、桃園-大阪關西、桃園-首爾仁川。

考量到疫情可能帶來的旅程不確定性，台灣虎航將主動贈送所有購票的旅客1次免手續費的改期服務。凡於2021年11月17日起至2022年2月14日間於台灣虎航官網購票者，均享有1次免手續費的改期服務，惟仍需補足機票差額，改票期間適用於2021年12月25日起至2022年3月26日止。

0元去程優惠則限同時購買來回機票者，桃園出發航段就有機會用0元入手，限時促銷期間為2021年11月17日上午10:00起至2021年11月30日23:59止，數量有限。