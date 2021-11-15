面對新冠病毒快速變異，國際藥廠無不加緊研發對抗病毒的方式，使得疫苗醫療類股頗受關注。證交所表示，國泰投信近期新推出的基因免疫革命（00898）ETF已經募集成立，預計於11月22日（下周一）掛牌上市。

今年以來證交所新上市的ETF，除了多檔半導體、電動車等科技相關的主題型ETF外，生技醫療也是另一個焦點。國泰基因免疫革命ETF之標的指數為Solactive全球基因免疫與醫療革命指數，其現有成分股選自美國、英國、瑞士、香港、韓國等已開發市場上市之股票。

除了依市值、流動性及FactSet產業分類初步篩選合格樣本外，還運用Solactive開發之自然語言處理（NLP）系統進行評分和排序，選出50家在生技及基因產業高度投入的公司，並且每年5月及11月會定期審核調整成分股。

國泰投信基金經理人游日傑指出，默克藥廠日前宣布，其口服新藥臨床實驗顯示能降低新冠患者重症或死亡風險，輝瑞與羅氏也在研發類似藥物，其實疫苗與口服藥都各有需求，以流感為例，雖有克流感口服藥，但各國每年仍施打流感疫苗，且疫苗產值仍大於口服藥數倍。

另據Fortune雜誌調查，因疫情流感化，打疫苗可能成常態，預估至2027年全球新冠疫苗支出累計將達1千億美元，年複合成長率逾10％。