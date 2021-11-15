世界首富、電動車公司特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）今天又在推特掀起爭議，他回應聯邦參議員桑德斯有關對富人加稅的推文說：「我還以為你早死了。」

英國「衛報」（The Guardian）報導，80歲的桑德斯（Bernie Sanders）在推特說：「我們必須要求超級富人繳納公平的稅款，没得商量。」50歲的馬斯克回應這則推文時，酸了桑德斯一頓。

馬斯克說：「我還以為你早死了。」「想叫我賣更多股票嗎？伯尼，說就是了…」

桑德斯尚未回應馬斯克的推文，但桑德斯前幕僚柏恩（Melissa Byrne）表示：「大家別再買特斯拉股票，別讓刻薄的人得逞了。」

馬斯克在推特詢問網友該不該賣出持股後，這週已出售近70億美元的特斯拉股票。

馬斯克在推特發起民調時寫道：「注意，我不從任何地方拿現金薪水或獎金。我只有股票，因此讓我個人繳稅的唯一方式就是出售股票。」

桑德斯是佛蒙特州選出的無黨派聯邦參議員，因2016與2020年兩度爭取民主黨總統提名而全球知名，兩次競選雖都聲勢驚人，但最後分別敗給希拉蕊和拜登。

桑德斯身為參院預算委員會（budget committee）主席，倡議公平繳稅，他持續推進拜登投資健康、社會照顧、緩解氣候危機的「重建美好未來」（Build Back Better）計畫成法，而「重建美好未來」計畫財源將來自對企業和超級富人增稅。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1101115