林祐楨指出，爬樹的本能其實深藏在我們的DNA中，樹屋是最直接可與自然互動的方式，因此台灣樹屋協會致力於以樹屋為媒介，誘發人們與自然產生更多的互動。（林祐楨提供／陳育賢新竹傳真）

為喚醒家長對兒時樹屋的記憶與熱情，新竹市昌禾教育基金會近日特別舉辦「PI邀請」系列講座，邀請了樹屋達人「台灣樹屋協會」創辦人兼理事長林祐楨，到新竹市32PI青年基地聊樹屋，分享樹屋搭建的實務內容，掀起在場民眾對自然建築的熱烈討論。

創立昌禾教育基金會的市議員李妍慧指出，樹屋達人林祐楨畢業於荷蘭建築研究所，其進入業界後到上海當建築師，10年間建造了多棟商辦百貨大樓，長年在燈紅酒綠、夜夜笙歌的上海生活，林祐楨突然間意識到自己身為建築師的核心價值，「下一步要做什麼？要繼續在這樣的城市做這樣的建築嗎？」讓他決定投入停止破壞生態和環境的建築工作。

林祐楨之後開啟了一趟身心回歸的沈澱之旅，利用1年半走訪數十個國家，因緣際會下入住了全球排名前10的樹屋旅館。

林祐楨說，當時他住在樹冠上的房間，摸著直徑約6米的樹屋，這樣的感受喚起他深埋在心底的初衷，就和卡通《湯姆歷險記》一樣，他反問自己，「這就是我小時候想追求，但後來消失的夢想嗎？」於是，樹屋成為了他往後人生的精彩篇章，並於2020年初回到嘉義老家，在父親親手打造的松樹林裡，開始了樹屋的創作。

他指出，爬樹的本能其實深藏在我們的DNA中，樹屋是最直接可與自然互動的方式，因此台灣樹屋協會致力於以樹屋為媒介，誘發人們與自然產生更多的互動，推廣「與樹共存，永續發展」的核心價值，希望透過樹屋搭建人與自然的橋梁。

林祐楨也在臉書社團邀請志工團隊，以非營利使用性質的樹屋，籌辦親子遊戲活動體驗、自然生態教學，並到各地協助建造樹屋，持續推廣與自然共存的理念，而孩子的歡笑聲就是他持續努力的最大動力。

李妍慧同時表示，人類對親近自然的渴望是不分年紀的，期盼未來新竹也能打造出在學校、住宅區、非營利機構、公園等搭配自然遊具的樹屋，讓樹屋成為加強社區與居民們的連結，並希望透過這場講座，帶起更多元樣貌的樹屋在新竹出現。