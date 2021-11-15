Prime等級小牛排每塊皆手工剃除肉品多餘的油脂和筋膜，只為讓賓客嚐到入口即化的鮮嫩口感。（橘色提供／馮惠宜台中傳真）

橘色涮涮屋不只是在食材和餐點上講究極致，更希望用溫度和情感讓消費者有到朋友家用餐的自在、愉悅。（馮惠宜攝）

橘色涮涮屋台中新光館同樣設置單人鍋物吧檯區域，搭配單人份的套餐設計，無論是一人享食或一家饗宴，皆致力滿足。（馮惠宜攝）

橘色涮涮屋不只是在食材和餐點上講究極致，更希望用溫度和情感讓消費者有到朋友家用餐的自在、愉悅。（馮惠宜攝）

吃火鍋有人代剝蝦殼，連煮熟的玉米都有人代為去梗，連牛小排都去油剃筋，台北鍋物名店橘色涮涮屋縣市到台中新光三越展店，11月15日開放訂位、22日正式開幕，橘色餐飲集團執行長袁保華Kevin表示，橘色涮涮屋不只是在食材和餐點上講究極致，更希望用溫度和情感讓消費者有到朋友家用餐的自在、愉悅，所有貼心寵客之道都將在台中店重現。

經過長時間籌備，橘色涮涮屋首度跨出台北市，進駐台中新光三越。袁保華說，選擇台中作為跨縣市的第一個分店，主要是看好台中挾著南北中心樞紐的特殊地理環境與人口優勢，以及新光三越中港店穩坐百貨店王十年，是中部縣市的消費重鎮，客群更是消費力十足。

橘色涮涮屋台中新光館位於新光三越中港店4樓，佔地近百坪，客席容納70位，比照橘色台北新光A9館延長營業時間至午夜，預期單月營業額近千萬。

橘色涮涮屋主打頂級日式鍋物，以食材為媒介，並提供細緻的桌邊服務，其中銷售第一的美國Prime等級小牛排，每一塊皆手工剃除肉品多餘的油脂和筋膜，耗損率高達三分之一，只為讓賓客嚐到軟嫩不膩的最佳口感；另，服務人員也提供桌邊剝蝦、玉米去梗等服務。

在大啖火鍋的最後令所有賓客念念不忘的橘色招牌甜點，是每日早上用杏仁浸泡一天後再磨成杏仁漿，熬煮後加入秘製配方冷卻成形，耗時費工的步驟造就大家讚不絕口的杏仁豆腐。