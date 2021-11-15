基隆市七堵區一名年約70歲陳姓婦人7月初施打第一劑莫德納疫苗，約一周後出現急性腦栓塞不良反應。（讀者提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市七堵區一名年約70歲陳姓婦人7月初施打第一劑莫德納疫苗，約一周後出現急性腦栓塞不良反應。（讀者提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市七堵區一名年約70歲陳姓婦人7月初施打第一劑莫德納疫苗，約一周後出現急性腦栓塞不良反應，送醫後立即進行動脈取栓手術，一度失去意識送入加護病房，婦人目前雖已恢復意識，但左側肢體仍無力，持續在醫院復健，治療長達4個月，家屬盼能釐清原因。

陳婦丈夫表示，太太7月接種疫苗，身體沒有明顯不適，直到8天後的晚上，2人一起在客廳看電視，太太要拿眼鏡配戴時，手部突無法控制，一直掛不好也放不開，沒多久身體便開始抖動長達1至2分鐘，整個人一度要倒下，嚇得趕緊報警，他說，太太平常身體健朗，也沒有慢性疾病，沒想到打疫苗後出現狀況，送醫後已治療長達4個月，盼能趕快康復回家，也希望市府能給予關心、協助。

據了解，陳姓婦人於7月6日接種第1劑莫德納疫苗，返家後注射部位發癢、疲累症狀，休息後雖有所改善，但手臂仍持續發癢疼痛，且疑似出現容易瘀血現象，直到7月14日晚上在家中看電視時，身體突然開始顫抖，人癱軟在沙發上無法言語，身體不自覺傾斜、嘴角流有口沫等症狀。

婦人送醫後，院方診斷為急性腦栓塞，立即施打血栓溶解劑，並進行動脈取栓手術，取出少部分血栓，術後一度失去意識，轉入加護病房治療，直到8月12日病況穩定，才轉至其他分院一般病房，婦人目前能正常言語表達，逐漸康復，唯獨左側肢體仍無力，持續在醫院復健中。

衛生局指出，醫院接獲個案有不適狀況後，於7月19日通報不良反應事件，局內也在7月21日協助個案申請藥害救濟，並完成病例調閱，已於10月29日送往中央流行疫情指揮中心審議，另外，也提供相關急難救助資訊給婦人，若家屬有需要可以向區公所提出申請。

市議員張耿輝呼籲，相關單位要注意狀況並進行檢討，市府也要積極給予家屬協助，不要不聞不問。