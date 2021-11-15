宏碁資訊（6811）聚焦協助產業進行數位轉型，觸及領域亦跨足運動科技。於2015年起協助體育署建置「體育雲─全民運動資訊系統─運動資訊平台」，已累計逾千萬瀏覽人次。

由宏碁資訊協助體育署規畫建置的體育雲，於2015年啟用運作至今，過程中已完成5大核心項目及15個子系統的實施。體育署表示，為了給每個人提供合適的運動建議，平台系統導入學生及成人的體適能數據和運動處方，用於訓練AI模組。期藉由此平台，可推升全民運動風氣，提高國民體適能，並促進運動產業的發展，以實現台灣成為優質運動資訊島。

該平台每年並發布2600多場體育賽事與各類線上運動教學影片。目前台灣有約540萬人參加體適能測試，並獲得相應的運動處方建議。平台也為專業人士提供認證與媒合資源，每年約有6000名專業線上認證考試，在為體育運動產業的成長創造正面動力的同時，也創造更為環保節能的環境。同時依「i運動資訊平台」專案推動相關運動系統及服務數位雲端化，累積所節省的紙張已經超過7倍的101大樓高度。

「i運動資訊平台」主要提供民眾四大使用功能，包括「臺體育運動活動查詢」：整合體育運動賽事、活動與課程，更完整收錄全台小百岳資訊及登山活動，並協助媒合國民體適能指導員等專業人才，也提供各項運動安全宣導影片等資源。二為「專業人才證照系統」，包含各類證照報考資訊，如國民體適能指導員、山域嚮導、救生員、無動力飛行專業人員等專區。

另一則為「體適能專區」，可透過查詢體適能測驗場次，並協助有意願從事體適能指導員者，進行工作媒合。最後則是「個人運動履歷中心」，民眾可於接受體適能測驗後，其記錄在整合大數據分析後，提供個人專屬運動處方建議影片。

宏碁資訊總經理周幸蓉指出，宏碁資訊在發展i運動資訊平台中最大的挑戰，是建構一個彈性且可成長的雲端平台，並將全台海量的異質數據，以視覺化的方式呈現，不論從跨區城市地圖資料庫到未來科技體適能AIoT的應用，都需將廣泛的資料變成可應用的數據價值。

近日i運動資訊平台再獲得素有「資通訊界的奧斯卡獎」之稱的（2021 WITSA Global ICT Excellence Award）─「傑出公眾合作服務獎Public／Private Partnership Award」全球首獎。宏碁資訊從全球115個提名中脫穎而出，並連兩年獲國際組織「世界資訊科技暨服務業聯盟（WITSA）」肯定奪下首獎。該獎項主要表彰運用資通訊技術，建立對全民社會福祉及促進產業發展有重大貢獻的企業或政府組織。