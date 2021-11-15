要得到每個人的喜歡並不容易，生活中總會有看自己不順眼的人存在。命理網站「運勢君」發文指出，金牛座、獅子座、白羊座和天蠍座的人，常常因為個性或誤會得罪他人，進而招惹小人記恨，躲在他們的背後講壞話、使小手段。

1、金牛座

金牛座常常只會顧自己，不太願意幫忙別人做事情，或是接手了卻不用心去做，別人對他們的好感也因此一點點消磨殆盡，有些人就會因為看他們不順眼，故意耍小手段；不過金牛座有時候很大方，喜歡用精緻的小東西討好人，所以小人很容易被打動從而倒戈，但這樣的感情並不能長久維持。

2、獅子座

獅子座是很自信、陽光的星座，但若是太超過就會變成自戀，很多人都對這種自以為是的自戀非常反感，尤其是當他們「嚴以律人、寬以待己」的時候，更讓大家覺得不可理喻，久而久之就容易招來小人，躲在背後說他們的壞話，甚至散播謠言，建議獅子座還是要適時收起自己的驕傲，避免惹來不必要的麻煩。

3、白羊座

白羊座大多數時間喜歡就事論事，事情過了就不會再刻意提起，因此有些人會認為他們很好相處、不愛記仇、做人爽快，但也有人覺得他們自以為是，總是一副自己很了不起的樣子，正是因為這種觀念差異，讓他們常常無故招惹到小人，不過既然無可避免小人出現，白羊座也只好對小人視而不見，繼續做自己。

4、天蠍座

天蠍座的能力、運氣和人際關係都很不錯，就連異性緣也很好，這樣各方面都十分出色的人，自然會引來一些羨慕忌妒的眼光，再加上他們總是把驕傲寫在臉上、把毒舌掛在嘴邊，想不招惹到小人都很難，不過就算面對棘手的狀況，天蠍座還是一副我行我素的態度，對愛耍小手段的小人完全不屑一顧。