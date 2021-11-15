由高雄市政府運動發展局主辦，高雄市政府與中華民國電子競技運動協會共同指導的2021高雄電競嘉年華即將於2020年11月27、28日盛大登場，同步結合中華民國自由車協會與運動發展局共同主辦首屆台灣盃國際自由車電競爭霸賽，橫跨周末帶給玩家最精彩的電競饗宴！

隨著科技發展，電子競技已經逐漸發展出與其他產業高度連結發展的趨勢，並衍生出其他的商業模式，本屆高雄電競嘉年華以「Be the pro」為題，期待能夠促使高雄在地產業與電子競技結合，帶動產業鏈蓬勃發展，讓全台灣看到電競首都高雄市的熱情與驕傲，成為跨世代的PRO。

第2年舉辦的高雄電競嘉年華活動延續上一屆的活動精神，將在活動前的平日11月24、25日舉辦線上電競產業講習課程，帶領有興趣的民眾深入淺出了解電競產業趨勢，從硬體發展、教育實習、戰隊營運、商機演化等各個多面向，進行全方位的剖析與探討，在周末活動前能夠對電競產業的發展脈絡與衍生產業有所認識。

高雄電競嘉年華本體活動將於11月27、28日登場，結合運動、科技、遊戲、電競、娛樂的潮流盛會將於高雄展覽館登場，酷炫的體感科技遊戲全程免費體驗，多家知名國內外電競硬體廠商展出最強裝備火力，更有許多間設有電競相關科系專班的高中職、大專院校擺設攤位，讓莘莘學子可以親蒞現場了解電競教育的內容。活動除了吸引電競玩家眼球，今年運動發展局更與中華民國自由車協會共同主辦結合電競與自由車頂級賽事的首屆「台灣盃國際自由車電競爭霸賽」也將在現場展開，賽事將邀請國際頂尖車手在地球另一端與台灣好手在電競環台賽道上進行高手對決，絕對讓電競迷與自由車迷都大呼過癮。

另外，高雄電競嘉年華的重頭戲莫過於熱血的電競賽事！《英雄聯盟》校園聯賽表演賽將於現場進行高中職組與大專院校組的兩場友誼對戰，南北電競名校將齊聚一堂，一同切磋琢磨，爭取校園電競的最高榮耀，更有明星選手到場進行趣味賽事。除此之外，還有《特戰英豪》高雄盃，全台電競射擊好手將在最美的港都進行最終之戰，爭奪高達新台幣20萬的總獎金。運動發展局熱情邀請市民朋友到現場感受久違的熱血氣氛。

最後，因應目前新型冠狀病毒疫情，活動現場將全面進行防疫配套措施，民眾在進入活動場館前，現場工作人員將會使用額溫槍測量體溫、加強手部消毒，落實防疫措施，敬邀玩家一同享受歲末最精采、最有趣的高雄電競嘉年華！