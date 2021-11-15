行政院長蘇貞昌今（15）日召開政院擴大防疫會議並於會後表示，疫情爆發後，明年將是政府所面對的第三個農曆春節，各部會將依據過往經驗做好準備，妥適規畫配置。

指揮中心指出，目前國內疫苗接種人口涵蓋率第一劑為76.19％，第二劑為41.85％，劑次人口比為118.04，已施打約2763.7萬人次。

指揮中心說，有關目前所規畫之春節返鄉專案，指揮中心將滾動調整並公告入境旅客所應遵循之檢疫措施，以及可返家續行居家檢疫之條件。

蘇貞昌呼籲，請國人同胞依指揮中心規劃完成兩劑疫苗施打，提升完整的保護力。此外，2021年過年將是疫情爆發以來，政府所面對的第三個農曆春節，各部會要依據過往經驗做好準備。

蘇貞昌強調，從過去兩年的防疫經驗顯示，唯有政府及國人攜手合作，台灣才能在舉世滔滔的嚴峻疫情之中，持續作為全世界少數僅存的福地。請交通部觀光局協助與防疫旅館溝通，協調業者務必配合指揮中心所公告之相關指引規範。