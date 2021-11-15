新竹縣學生舞蹈比賽，國中民俗舞個人組由竹東國中張鈞雅奪得第1名。（縣府提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹縣110學年度學生舞蹈比賽，日前在文化局演藝廳隆重登場，採取高規格防疫措施，不開放觀眾進場，有各學校23支隊伍、306名學生分30組賽事競技，選拔個人組優等6人和團體組14隊，明年3月代表新竹縣參加全國學生舞蹈比賽。

縣長楊文科表示，美感教育是近年縣府推行的重要政策，透過舉辦這項舞蹈比賽，學生們可以透過道具、舞步及音樂的配合，全力展現舞蹈特色和自己長期努力的成果，也讓大家看見家長與老師在學生身上付出的心血結晶。

教育處表示，學生舞蹈比賽分古典舞、民俗舞、現代舞及兒童舞蹈等4項，每項分國小組、國中組及高中組，並分為團體賽與個人賽，團體組每項賽事和個人組第1名，將代表新竹縣參加全國賽。

國中民俗舞個人組榮獲第1名的竹東國中張鈞雅，去是拿第2名，今年再接再厲，增加舞碼的難度，如願取得參加全國賽的門票。

張鈞雅興奮地說，她自幼學習跳舞也愛上舞蹈，一路受老師「有多努力，就有多少收獲」的鼓勵，即使摔跤也不氣餒，努力奔向舞蹈的夢想之路。

中山國小呂宥廷榮獲民俗舞國小個人組第1名，他從小活潑好動，肢體協調度良好，律動感也是天生極佳，父母及姑姑發現他的亮點，帶領他進入舞蹈的世界。

「當你真心渴望某件事，整個宇宙都會聯合起來幫助你完成！」呂宥廷舉出《牧羊少年奇幻之旅》一書名言，指老師要求每個動作、每個眼神，都要求盡善盡美完成，他深知成功通常伴隨著辛苦，會全心準備全國賽，為新竹縣爭取勝利。