台中市勞工局舉辦「青年創業品牌特色標章遴選」及「光復新村青創基地座椅設計競賽」，頒獎表揚，並推出市集展售。（台中市勞工局提供／陳淑芬台中傳真）

台中市府勞工局舉辦「青年創業品牌特色標章遴選」及「光復新村青創基地座椅設計競賽」，在台中火車站廣場頒獎表揚，並推出市集展售。勞工局長張大春今天表示，台中市推出「青秀樂台中」等青年政策，並以「建構友善青年就、創業環境」為目標，鼓勵創業青年及學生團隊堅持夢想，持續發展。

張大春說，台中市鼓勵年輕人發揮創新、創意，推出「青秀樂台中」等青年政策，並以「建構友善青年就、創業環境」為目標，提供青年一站式就、創業服務，希望讓許多的青年願意落地生根，在台中就業、創業。

勞工局第2屆「青年創業品牌特色標章遴選」，食品類有10件作品獲「中市青創好禮－食食在在標章」；文創商品類選出10件獲得「中市青創好禮－非買不可標章」，13日起結合17所大專院校及攤商合作舉辦一連兩天的產品市集展售，並配合「台中購物節」提供消費優惠。

以高中職及大專院校學生為主的「光復新村青創基地座椅設計競賽」共有5件獲選優選、10件入選佳作，部分獲獎作品陸續於光復新村青創基地展出中。