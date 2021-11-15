吳奇隆和劉詩詩因拍《步步驚心》擦出愛火，兩人在2015年結婚，小倆口接著在2019年生下兒子「步步」，幸福組成一家三口，吳奇隆和劉詩詩最近則回到大陸工作生活，夫妻倆今（15日）還被曝光帶著2歲步步現身醫院，活潑好動的步步一開始在停車場蹦蹦跳跳，劉詩詩考量孩子的安全，她揮手呼喚兒子，步步便乖巧地回到劉詩詩身旁，母子互動暖心又有愛。

吳奇隆、劉詩詩是演藝圈模範夫妻，結婚6年感情依舊幸福甜蜜，小倆口日前才因被直擊，低調現身醫院，吳奇隆還特別警戒環顧四周，似乎怕被偷拍，引發外界好奇劉詩詩是否肚皮有喜，不過事後則有粉絲透露，劉詩詩其實是去打流感疫苗，替女神澄清懷二胎傳聞，不過「隆詩」夫妻今則再被直擊，帶著兒子步步，一家三口現身醫院。

儘管劉詩詩已升格當媽，舉手投足依舊超氣質。（圖／本報系資料照片）

從陸媒曝光的影片中，51歲吳奇隆噴爸爸力抱著步步，劉詩詩則跟在老公身後，一家人現身醫院地下室，吳奇隆先把兒子放下、去開車，2歲的步步活力十足，好奇地在停車場室蹦蹦跳跳，劉詩詩考量孩子的安全，揮手呼喚兒子、示意小朋友到她身邊注意安全，步步便乖巧地回到劉詩詩身旁，母子互動相當暖心又有愛，而2歲步步已長高到劉詩詩的腰部，成長速度相當驚人。吳奇隆、劉詩詩這回帶著步步出現在醫院，不免引發外界關心，不過從夫妻倆神情看來，都相當輕鬆、自然，外界則推測一家三口應是做例行性的檢查。