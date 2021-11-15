環保署為展現土壤及地下水污染整治工作推動20年的成果及實力，於今年啟動土壤及地下水污染調查與整治技術認證制度，規劃推動「污染場址完成整治技術證明」、「有效性整治技術證明」及「環境技術查證」等3階段技術認證制度，對國內整治業者的污染調查與整治技術能力、整治工作執行與管理能力做體檢，也將執行成果良好、技術有效的資訊公開，便於民眾在面臨土壤及地下水污染問題時，可快速找到適合的整治技術協助加速污染改善，象徵臺灣土水污染調查與整治技術的進程，往前邁向新的里程碑。

環保署說，當土壤及地下水污染事件發生後，大多污染行為人較難選擇合適的整治技術與整治策略。環保署推動土壤及地下水污染調查與整治認證制度的第一步，就是從近5年已經完成整治解除列管的污染場址中，篩選出整治技術優良且整治工程管理良好的整治業者，授予中英文版本「污染場址完成整治技術證明」，並將改善成功的案例、業者資訊與整治過程等相關資訊摘要，放在網站上供各界參考。環保署表示，透過這項證明的發放，一方面將國內過去不同類型場址與環境條件的案例整理歸納，提供民眾管道以便快速查找與諮詢，一方面可作為整治業者向外推廣業務之實績證明。

環保署表示，預計明年續將再推動「土壤及地下水污染調查及整治有效性整治技術證明」，由整治業者提出有效技術的自我宣告，透過專家審查後核予技術證明書，正面表列適用的條件範圍與效果，將對國內技術的功能、限制及效果，能有完整而精確的評價，同時進行技術品質把關，保障民眾可以獲得良好的技術服務。

為了幫助國內整治業者與環保產業進入國際市場，環保署將以ISO14034環境技術查證標準為基礎，建立我國「環境技術查證」制度，從土壤及地下水整治技術出發，逐步涵蓋其他歷年來國人自行開發之優質環保技術，對這些技術的表現能力、創新性與環境友善程度做系統性的評價，並透過國際組織互相認證的方式，幫助國內環保技術成立環保國家隊，進軍國際市場，協助解決各項環保問題。

環保署強調，藉由3階段土壤及地下水污染調查及整治技術認證制度的推動，加速國內污染場址整治工作，並建立技術典範，同時也引導國內技術更新與提升，讓國內優良技術能順利進入國際市場，與地球村的夥伴，共享技術研發的果實，打造永續循環的家園。