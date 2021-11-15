今（15）日下午1時許，民眾在新北市貢寮區藍灣咖啡廳前岸際發現1具浮屍，立即向警、消報案，新北市消防局貢寮消防分隊、海巡署北部分署第二岸巡隊及瑞芳警分局立即派員前往，到場時見屍體已被浪沖到沙灘上，但軀體僅剩腹部以上部份，下半身不知所去，現場目視判斷為年約50多歲男性，目前已在調查死者身分。