貢寮景觀咖啡前驚見半截浮屍 沖上沙灘下半身不見了 14:532021/11/15 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 警方封鎖現場，調查死者身分。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今（15）日下午1時許，民眾在新北市貢寮區藍灣咖啡廳前岸際發現1具浮屍，立即向警、消報案，新北市消防局貢寮消防分隊、海巡署北部分署第二岸巡隊及瑞芳警分局立即派員前往，到場時見屍體已被浪沖到沙灘上，但軀體僅剩腹部以上部份，下半身不知所去，現場目視判斷為年約50多歲男性，目前已在調查死者身分。 瑪莎惡少博弈集團遭逮 4輛名車壯觀排開 車牌號碼警驚呆 陳時中示範袂見笑 #貢寮 #浮屍 #調查 #海邊 #驚見 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 59歲關之琳輕裝買奢侈品 女神真實狀態全見光 08:242021/11/15 娛樂 最幼謀女郎空靈顏值全網戀愛 張藝謀認證：天生吃這行飯 11:362021/11/15 娛樂 英國婦幼醫院外汽車爆炸1死1傷 反恐部門調查中 03:492021/11/15 國際 柴山驚見機車插超長樹枝 他好奇問 當地人曝原因：別懷疑 10:382021/11/15 生活 陳時中餐敘長髮女被爆是大陸公務員 邱太三：已調查2天內做處理 10:102021/11/15 兩岸 退伍軍官闖入左營海軍辦公室 軍方：函送憲警偵辦 13:292021/11/15 政治 婦吃麵突昏厥送醫 暖警挨家尋家屬 11:072021/11/15 寶島 蔡英文稱「核四位於地震斷層帶上」 網查資料問一事 08:212021/11/15 政治 國3桃園埔頂二隧道火燒車 轎車撞護欄燒成火球 07:442021/11/15 社會 日圓續貶免驚 美元避險級別日股基金 穩健 04:102021/11/15 投資理財 王毅見東盟駐陸使節 盼推進《南海行為準則》磋商 11:512021/11/15 兩岸 社會熱門新聞 遭瑪莎惡煞痛毆男大生問：媽媽我真的會好嗎？宋媽超心痛 - 社會 男大生母擔心被「報復」 2字犀利回應瑪莎惡煞道歉 - 社會 瑪莎惡少案 抵制浪潮越燒越大 百佳食品慘遭波及發出聲明澄清 - 社會 左眼轉動異常左耳聽力受損 遭毆男大學生晚間轉普通病房 - 社會 球棒擊碎下巴！雲林10男鬥毆2重傷 「往死裡打」兇殘片曝光 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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