伴隨最近網路社群龍頭公司Facebook改名為Meta，除了將成立元宇宙新團隊，日前也提出期望在5年內將社群媒體公司轉變成元宇宙公司。凱基投信表示，Meta的消息釋出後，激盪了數位化生態圈的產業脈動，包含「元宇宙題材」也成為近期新聞熱議焦點。

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金經理人葉菀婷表示，在萬物皆連網的產業變革進行式下，科技產業的下個紀元可望與「元宇宙題材」相關，像是科技硬體、軟體服務、海量資料傳輸需求所延伸出的行動通訊、雲端與大數據、5G與資料中心的需求；隨著新科技趨勢的發展，資料傳輸首重穩定迅速，而企業也需要租用更適合資訊儲存的空間，持續帶動通訊電塔REITs、資料中心REITs、工業 REITs等需求開拓新的成長循環。

據統計，估計2021年未來世代REITs營運現金流成長率當中，科技REITs估有20.5%、自助倉儲REITs約19.6%、模組化住宅REITs也有16.3%，顯示未來世代REITs獲利復甦強勁，且預估2022年持續往正成長發展，甚至醫療保健REITs此項可望轉正，對於未來的趨勢向上更令人期待。

葉菀婷補充，新科技數據的使用量成長加速，對於頻寬、網速及穩定度要求也將提升，通訊商為滿足市場需求，需要擴建基地台的數量，但建立新電塔將面對土地取得、法規限制等考量，讓既有的大型通訊電塔商擁有先進者優勢及高議價能力，提供穩定成長的營運現金流，挹注相關REITs資產的收益成長性，這類與新科技趨勢虛實結合的題材，預期比傳統REITs表現更可期待。

葉菀婷提及，未來世代REITs資產既符合投資人對資產管理多樣化的需求，亦可拓展實體資本題材的投資渠道，若添加科技股的配置，更有機會讓投資效率加分，建議適合長期透過定期定額或單筆分批進場的策略納入投資組合中。