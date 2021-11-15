台灣證券交易所子公司台灣指數公司新編「台灣指數公司台灣上市上櫃友善環境指數(台灣友善環境指數)」，今天起每5秒計算及傳輸發布一次盤中即時指數。依最近期成分股審核結果，指數權重前十大成分股為台積電(2330)、富邦金(2881)、聯發科(2454)、聯電(2303)、台達電(2308)、和泰車(2207)、開發金(2883)、台泥(1101)、統一(1216)及國泰金(2882)。

台灣友善環境指數是台灣指數公司與國立台北大學商學院、台灣永續能源研究基金會合組的企業永續發展研究中心合作設計「台灣永續評鑑-友善環境模組」，由「企業永續發展研究中心」評鑑企業關注環境永續風險與機會的表現；台灣指數公司運用評鑑結果，設計成分股篩選與加權方法，選取上市、上櫃公司面對環境永續風險與機會績效較佳者，編製兼顧友善環境及投資回報股價指數。

企業永續發展研究中心表示，「台灣永續評鑑-友善環境模組」以ESG三大面向評估企業在面對該產業關聯ESG風險與機會的相關議題及環境永續發展工作績效表現。

利用歷史資料模擬指數編製規則進行指數回溯，「台灣友善環境指數」自2018年12月至2021年10月累積報酬率為110.38％、2020年殖利率4.90％，表現均優於證交所發行量加權報酬指數(89.29％、4.32％)、台灣全市場報酬指數(97.84％、4.34％)。

依據國際機構ETFGI統計，截至2021年8月底，全球ESG的ETF、ETN等資產規模達3270億美元，2021年1月至8月累計吸引資金淨流入達1087.3億美元，相較去年同期呈現倍數增長，顯示全球ESG指數化投資正蓬勃發展。台灣友善環境指數為環境永續表現較佳的上市、上櫃公司組成的投資型標竿指數，未來可望協助發行機構或資產管理機構進行各類指數商品設計或投資應用，提供簡化投資人參與永續投資的便利管道。