訊連(5203)FaceMe人臉辨識引擎的活體檢測技術，通過iBeta依據ISO/IEC 30107-3標準進行的PAD測試(Presentation Attack Detection，活體冒用攻擊)，獲得iBeta PAD Level 1認證。該測試以各種照片及影片等方式，嘗試以假亂真的欺騙破解人臉辨識系統。FaceMe人臉辨識技術通過iBeta測試，代表其於金融、門禁等須具備活體辨識能力應用，可有效避免身分冒用情事。

iBeta為全球少數獲得美國國家標準暨技術研究院國家實驗室自願認可程序(NVLAP)認證的獨立第三方生物特徵測試實驗室。iBeta的PAD測試是依據ISO/IEC 30107-3標準進行的防偽攻擊測試，主要透過各式照片(平面、曲面、立體堆疊照片等) 及影片進行人臉辨識系統之破解。FaceMe通過iBeta PAD Level 1測試，測試結果為零分類錯誤，代表FaceMe可以完全擋下測試人員企圖以偽造影像或視訊的任何攻擊。

iBeta的防偽攻擊測試結果，凸顯訊連FaceMe人臉辨識技術於安控及金融領域應用能準確辨認外並防止詐欺的行為。隨著遠距金融的數位化需求提升，金融科技除了採用視訊服務，採用iBeta認證的FaceMe人臉辨識引擎，不僅增加客戶的服務體驗，更可以加強客戶對安全身分認證的要求。