1名男子外遇後將妻小從家中趕走，事後提告離婚卻還不給扶養費，律師呂秋遠認為，若孩子全由女方照顧，男方則一定要給予扶養費，且不能用物質或代墊學費代替，若男方堅持不給，那欠費將會跟著一輩子，就不能買房、有存款，監護權訴訟也幾乎不可能打贏，孩子還因未受扶養，未來也不會有扶養責任。

呂秋遠在臉書發文說，1名男子外遇後將妻小趕回娘家，提告離婚卻不願給贍養費1年多，事後男子解釋「扶養費你沒有跟我要過，我並不知道你需要，如果你需要就跟我說」，讓呂痛批男子不可能不知道孩子扶養須花錢，直言「你要不要乾脆說，你不知道小孩竟然會長大？」

呂秋遠說，若離婚後雙方仍住一起，但男方不願負擔家務也不提供金援，女方可提告要求家庭生活費；若雙方未同住，在有小孩的狀況下男方也須提供扶養費，扶養費是必須要付的，即便女方先代墊，往後也會有代墊扶養費的訴訟，呂直言「出來混，以前欠的，通通都是要還的。」

呂秋遠認為，若孩子全由女方照顧，男方則一定要給予扶養費，且不能用物質或代墊學費代替，若男方堅持不給，那欠費將會跟著一輩子。（翻攝自呂秋遠臉書）

呂秋遠補充，所謂扶養費是不能用物質代替，像是尿布、奶粉，需要實際給予金額，也不能用直接付學費、安親班費代替；若男方始終不給錢，扶養欠費將會跟著一輩子，男方將一輩子不能買房、有存款，後續爭取監護權基本上也不可能勝訴，而孩子未來沒有扶養男方責任，成年前經法院同意可改姓。