據大陸自然資源部網站12日消息，大陸自然資源部近期答覆十三屆全國人大四次會議趙靜等多位代表《關於賦予福建省特殊土地政策支持的建議》稱，下一步，將會同大陸交通運輸部、國家發展改革委和福建省，結合區域經濟社會發展需要、運輸需求和財力狀況等，統籌研究支撐海峽兩岸融合發展的重大交通等基礎設施納入國家相關規畫。

大陸自然資源部在答覆中表示，通過分析福建省在用地用海方面存在的困難，提出將福建區域發展戰略納入《全國國土空間規劃綱要》、支持福建加強要素保障、支持民生工程填海等建議，具有很強的針對性。下一步，大陸自然資源部在相關工作中將充分吸收採納提出的建議，進一步支持福建省高質量發展。

大陸澎湃新聞報導，按照中共黨中央、大陸國務院決策部署，大陸自然資源部正組織編制《全國國土空間規畫綱要（2021-2035年）》，以第三次全國國土調查成果為底數，在資源環境承載能力和國土空間開發適宜性評價基礎上，統籌考慮各地資源稟賦和經濟社會發展實際，科學優化國土空間開發保護格局，合理配置全國和各省（區、市）耕地保有量、永久基本農田保護目標、建設用地規模等空間管控指標。下一步，在《綱要》編制工作中，自然資源部將會同交通運輸部、國家發展改革委加強統籌研究，支持福建納入全國重大區域發展戰略，優化國土空間開發保護格局。

關於支持福建加強要素保障、促進海峽兩岸融合發展的問題，大陸自然資源部在答覆中表示，2020年4月，該部會同大陸國家發展改革委聯合印發了《關於梳理國家重大項目清單加大建設用地保障力度的通知》（發改投資〔2020〕688號），明確保障國家重大項目用地的範圍，完善相關工作機制，定期梳理需要中央加強用地保障的國家重大項目清單。福建省符合條件的重大項目，可按規定實施計劃指標重點保障。我部將堅持「要素跟著項目走」的原則，切實保障相關項目的用地需求。

2018年7月，大陸國務院印發《關於加強濱海濕地保護 嚴格管控圍填海的通知》（國發〔2018〕24號，以下簡稱國發24號文），明確「除國家重大戰略項目外，全面停止新增圍填海項目審批」。中共黨的十九屆四中全會決定，除大陸國家重大項目外，全面禁止圍填海。據此，只有國家重大項目經依法審批後方可新增圍填海。

2020年5月，經報大陸國務院同意，大陸國家發展改革委印發了《關於明確涉及圍填海的國家重大項目範圍的通知》（發改投資〔2020〕740號），進一步明確了涉及新增圍填海的國家重大項目範圍。

例如海峽兩岸融合發展的重大基礎設施和重大產業項目確屬新增圍填海，則應根據國發24號文、發改投資〔2020〕740號文等規定，納入國家重大項目範圍。項目納入國家重大項目範圍後，可由福建省人民政府按程序報送項目用海申請材料，大陸自然資源部將根據國發24號文等有關規定，按照嚴格管控、生態優先、節約集約的原則及時會同有關部門提出審核意見，按程序報國務院審批。相關新增圍填海區域應確保用於項目建設，不得挪作他用。

大陸自然資源部表示，下一步，該部將會同大陸交通運輸部、國家發展改革委和福建省，結合區域經濟社會發展需要、運輸需求和財力狀況等，統籌研究支撐海峽兩岸融合發展的重大交通等基礎設施納入國家相關規劃，積極支持福建省符合推動高質量發展要求的重大交通基礎設施等項目建設。

澎湃新聞引述東南網2019年5月報導，福建省公布了《關於探索海峽兩岸融合發展新路的實施意見》，其中提到推進基礎設施聯通，包括推進「台海通道」項目。持續辦好台灣海峽通道研討會，深化研究論證。用好海峽海底光纜。

同時，推進長樂至淡水、廈門至金門兩條海底光纜商業運營。推動在電子商務、雲端服務等新領域應用。加密閩台海空直航聯接。推動增開對台航線航班。推動廈門劉五店港區對台開放，推進廈金遊艇雙向直航常態化。加強對台開放口岸基礎設施建設。推進福州琅岐客運碼頭、廈門五通客運碼頭三期建成使用。推動閩台海空航線與「絲路海運」及中歐班列對接。

此外，推進「金門、馬祖同福建沿海地區通水、通電、通氣、通橋」。推動開展「小四通」對接洽談。借鑒向金門供水模式，發揮民間行業協會和企業作用。推進向金門馬祖通水。堅持做好向金門供水源頭龍湖水庫環境保護，加強輸水管道維護。建設連江官嶺至黃岐輸水管道。推進向金門馬祖通氣。推動供應液化天然氣，發揮西氣東輸三線工程作用。推進向金門馬祖通電。推動通過海纜輸電方式實現電網聯網。推進向金門馬祖通橋。推進研擬廈金大橋和福州連江至馬祖通橋方案。