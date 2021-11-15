張惠妹的經紀人陳鎮川及Ella昨（15日）出席「娛樂生『產』者一屬於這個世代的教育觀點」為主題的對談會，分享彼此在工作與育兒之間的經驗談，是陳鎮川第一次在公開場合暢聊自己身為同志如何經歷求子、生子及育兒的甘苦談，想藉著講座「補習進修」，把ELLA當「學姐」的陳鎮川笑說：「這位『學姐』盯得很緊，小孩才剛出生就我收到她送來一堆教育書籍，後來發現很受用，加上私下常聽到她滔滔不絕分享育兒經驗，想說找她準沒錯。」

衝著陳鎮川力邀獻出自己辦對談講座「第一次」處女秀的Ella表示：「其實之前有很多演講邀約我都推掉，因為我不太敢也不太好意思在眾人面前聊很專業的事，但這次因為跟川哥一起聊天，加上又是聊育兒經，這點我是有資格的，而且我比他川哥『資深』，我覺得我這位『資深媽咪』應該能勝任。」Ella對於陳鎮川花3年「生小孩」超級感動，之前特別送書給他，分享自己生完「勁寶」的經驗，她笑說：「第一胎照『書』養，第二胎照『豬』養，這是先人給我的教育。」

Ella（右）、陳鎮川在對談會上分享育兒經。（Style master提供）

Ella提到在小孩成長過程中得因材施教，把書中講的融會貫通後再靈活運用，隨著小孩長大「滾動式」調整自己的教育模式，Ella打趣形容：「就像是『雞尾酒調配』，每個小孩出生都是獨一無二，當然要用獨一無二的教育配方來陪伴他們成長。」把「勁寶」當成朋友一樣相處、一起成長的Ella話鋒一轉，提到自己常在生活上適時地來個「教學」：「我在家很裸露，有時候兒子會自然會見識到我的裸體，像是有一次我剛好在換衛生棉剛好兒子撞見，我就藉機來個健康教育。」

Ella（右）、陳鎮川在對談會上分享育兒經。（Style master提供）

新手爸爸陳鎮川則分享自己因為工作形式關係時間調配相對自由，目前時間比重以家庭為主的他自曝有訂立一套「軍事化自我時間管理」，因為小孩出生而養成早睡早起的習慣，「比如說我會自己設行程，早上7點到9點及晚上7點到9點都是陪小孩的時間，然後餵奶、換尿布都會調鬧鐘，剩下的時間就工作及休息」，如果真的時間太長的出差，他寧願暫時不接，透露先前阿妹原本有個工作要去大陸三個月，當時小孩剛出生2個月，他當下決定把全家包括保母都帶去，甚至還幫小孩辦了台胞證，儘管後來沒有去成，但陳鎮川坦言，「現在遇到工作與家庭兩個選項，我會以家庭為主。」