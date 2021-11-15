泰國官方公布，受到先前新冠疫情爆發的衝擊，該國經濟在第三季再度陷入萎縮，但衰退幅度低於預測。近期企業活動自疫情低谷緩慢回溫，觀光業重啟也為該國經濟復甦帶來支撐。

身為東南亞第二大經濟體的泰國，上季經濟經季節性因素調整後季減1.1％，減幅遠小於路透預測的2.5％。第二季經濟修正後季增0.1％。

與去年同期相比，第三季國內生產毛額（GDP）年減0.3％，減幅也小於市場預測的0.8％，而第二季GDP經修正後年增7.6％。