泰國Q3經濟衰退 減幅小於預期 15:092021/11/15 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 泰國官方公布，受到先前新冠疫情爆發的衝擊，該國經濟在第三季再度陷入萎縮，但衰退幅度低於預測。近期企業活動自疫情低谷緩慢回溫，觀光業重啟也為該國經濟復甦帶來支撐。 身為東南亞第二大經濟體的泰國，上季經濟經季節性因素調整後季減1.1％，減幅遠小於路透預測的2.5％。第二季經濟修正後季增0.1％。 與去年同期相比，第三季國內生產毛額（GDP）年減0.3％，減幅也小於市場預測的0.8％，而第二季GDP經修正後年增7.6％。 美勞工薪資漲 追不上通膨增幅 通膨撼動拜登執政 財經龍頭忙出面滅火 #減幅 #預測 #泰國 #該國 #GDP 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美年終購物增幅 估衝20年最強 04:102021/11/15 全球財經 中鋼12月內銷盤價開平低盤 平均降幅1.65％ 15:462021/11/15 財經 遠創攜手研華 新一代ETC管理平台 成功輸出泰國 04:102021/11/15 投資理財 《國際產業》英企雇主擬溫和加薪 緩解高通膨壓力 11:592021/11/15 財經 我未明訂碳定價 恐衝擊產業競爭力 04:102021/11/15 政治要聞 北京證券交易所10檔新股受追捧 開盤暴漲全數觸發臨停 09:552021/11/15 兩岸 《基金》備戰升息 三大資產耐震 10:172021/11/15 財經 群益證券本周看好電動車、元宇宙等四類股 09:102021/11/15 財經 《日股》日經近逼3萬關 壓力漸浮現 15:402021/11/15 財經 迎接升息環境 三大資產抗震力佳 10:312021/11/15 財經 《港股》觀望「拜習會」 恆指近持平 11:422021/11/15 財經 財經熱門新聞 疫苗是「重打」還「混打」？ 高端回應了 - 財經 史詩級崩盤殺來！傳奇投資人怒轟他：對通膨裝瞎 - 財經 下一波半導體設備大爆發 挖出12檔「隱藏版好股」 - 財經 94家前三季每股賺逾1股本 - 財經要聞 - 工商時報 蘋果慘了！營收損失破千億後 專家驚曝恐怖未爆彈 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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